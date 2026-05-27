Le prospettive di inizio giugno: CALDO intenso o TEMPORALI?

Nei prossimi giorni, l’alta pressione è prevista permanere soprattutto sul meridiani centro-meridionali del nostro Continente, ma non sarà più quel mostro di stabilità e calore che ci sta interessando da alcuni giorni. La figura stabilizzante verrà minata nelle prossime 48-72 ore da infiltrazioni fresche provenienti da nord-est, mentre durante la settimana prossima assisteremo ad un temporaneo abbassamento del flusso atlantico che smantellerà la bolla di calore sull’Europa centrale e settentrionale, con riflessi anche sul nostro Paese, specie al nord.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valida per giovedi 4 giugno – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%)

La traccia dell‘alta pressione risulta ben visibile delle vasta area in basso contrassegnata da un clima secco. Notate le correnti atlantiche (frecce blu) che riporteranno la pioggia sulle Isole Britanniche, sulla Francia e l’Europa centrale. Per ciò che concerne l’Italia, avremo il transito di alcuni temporali al nord, specie su Alpi, Prealpi ed alta Pianura Padana, associati a gradevoli cali della temperatura. Qualche temporale pomeridiano si farà vedere anche nelle aree interne dell’Italia centrale, mentre sul resto della Penisola la possibilità che possa piovere si manterrà molto bassa e farà ancora piuttosto caldo.

Volgiamo lo sguardo in avanti: la seconda mappa mostra la probabilità di pioggia attesa in Europa nelle ore centrali di domenica 7 giugno sempre secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Notiamo come il gobbone anticiclonico potrebbe, almeno parzialmente, riprendere quota. Le condizioni di instabilità legate al flusso più fresco occidentale potrebbero limitarsi alle Alpi orientali, con locali sconfinamenti verso le aree di pianura adiacenti. Sul resto d’Italia il tempo si manterrà buono, con nubi pomeridiane nelle aree interne, ma con basso rischio di fenomeni precipitativi.