CALDO: dove risulterà più FASTIDIOSO sabato 30 e domenica 31

QUESTE MAPPE – siamo stati i primi in Italia a mostrare a partire dal mese di giugno 2011 – sono molto utili per valutare l’indice di disagio fisico da caldo nei pomeriggi della stagione estiva (centrate alle ore 17, più o meno in concomitanza con le temperature massime del giorno).

Sono aggiornate tutti i giorni e sono il frutto di complesse formule fisico-matematiche che prendono in considerazione sia le temperature previste, sia l’umidità relativa, la cui interazione crea la sensazione umana di temperatura (temperatura percepita): a parità di temperatura, il corpo umano percepirà caldo più intenso in presenza di umidità più elevata.

Quando la colorazione rimane verde significa che le temperature sono inferiori a 27-28°C e quindi che il caldo è assente oppure moderato e assolutamente sopportabile.

Ecco comunque la LEGENDA:

La prima mappa mostra l’INDICE di DISAGIO da CALDO (o INDICE di CALORE) atteso in Italia alle ore 17 di sabato 30 maggio:

Un CALDO FASTIDIOSO sarà presente sulla Pianura Padana. Un CALDO POCO FASTIDIOSO aleggerà invece nelle aree interne della Toscana, sull’Umbria occidentale, parte del Lazio e nelle aree interne della Sardegna. Su tutte le altre regioni avremo un caldo generalmente SOPPORTABILE.

Passiamo adesso all’INDICE di DISAGIO da CALDO atteso in Italia alle ore 17 di domenica 31 maggio:

In Pianura Padana si passerà da un caldo fastidioso a POCO FASTIDIOSO. Un po’ di FASTIDIO si sentirà anche nelle aree interne della Puglia, in modo particolare nel Foggiano. Sul resto d’Italia il caldo si prevede invece SOPPORTABILE.