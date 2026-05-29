Ancora TEMPORALI VIOLENTI nelle prossime ore: le aree colpite

Il calo della pressione favorito da infiltrazioni fresche alle quote superiori hanno determinato il caos sui cieli delle regioni centro-settentrionali. L’eccessivo calore presente al suolo è stato scalzato e sbattuto in quota, con la costruzione di imponenti strutture temporalesche che hanno scaricato piogge torrenziali, grandinate ed elargito una quantità incredibile di fulmini, anche se in maniera molto localizzata.

Vediamo come si presenta la situazione meteo questa mattina attraverso l’immagine satellitare delle 7.30 che è molto interessante!

Un piccolo “neo” tra le fauci dell’anticiclone. Così viene evidenziata l’infiltrazione fresca che sta creando temporali puntiformi, ma molto intensi specie al centro e al nord. Ovviamente non è finita: anche nella giornata di venerdi 29 maggio saranno ancora possibili situazioni temporalesche intense che adesso andremo ad analizzare.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia fino alle ore 14 di venerdì 29 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al mattino temporali sull’Arcipelago Toscano, in attenuazione con l’incedere del soleggiamento. Nelle aree interne pausa iniziale, poi sviluppo di temporali tra entroterra toscano, Umbria, zone interne del Lazio ed Appennino Ligure orientale. Piovaschi anche nelle aree interne della Sicilia, sulla Sila e l’Aspromonte in Calabria, per il resto tempo asciutto.

Passiamo adesso alla sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra il pomeriggio e la sera di venerdi 29 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali su diverse aree del Piemonte, sulla Liguria, zone interne di Toscana, Lazio e Umbria. Temporali anche nelle zone interne della Sicilia, sulla Sila e l’Aspromonte, in Calabria. Su tutte le altre regioni fenomeni meno probabili e tempo nel complesso soleggiato.

Temperature in provvidenziale calo, specie nelle aree raggiunte dai temporali.