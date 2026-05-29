Meteo: spunta l’ipotesi “LINGUA di FUOCO” per il 5 giugno, cosa significa?

Confermato il passaggio perturbato che investirà soprattutto il nord tra il 2 e il 3 giugno, tutti gli occhi sono puntati sul potenziale passaggio di una saccatura ancora più importante dal 5 giugno.

Tale saccatura potrebbe però affondare troppo tra Iberia e Spagna, rallentando e favorendo una rimonta di aria veramente bollente in direzione del Mediterraneo centrale e dell’Italia, smorzata solo in una prima fase da un rientro di correnti da est leggermente meno calde in Valpadana, richiamata proprio dall’avvicinamento di questa figura depressionaria che potrebbe incagliarsi sul posto senza riuscire ad avanzare verso di noi e lasciandoci in eredità solo un gran caldo, difficile da smaltire e senza una goccia d’acqua, se non sull’arco alpino occidentale.

E’ già la seconda emissione consecutiva che il modello GFS prevede una simile evoluzione, anche se per fortuna le medie degli scenari ancora non la avallano. Quando però l’emissione ufficiale si incaponisce, c’è di che preoccuparsi.

Ecco intanto la carta barica che mostra l’avvicinamento ma anche la frenata della saccatura una volta giunta in prossimità dell’Italia, su base grafica Meteociel:

Nubifragi notevoli si abbatterebbero tra Francia e Spagna, mentre l’Italia verrebbe raggiunta aria particolarmente calda sino a 24°C a 1500m (un valore davvero pazzesco).

Ecco infatti la carta termica di GFS prevista a 1500m per sabato 6 giugno che evidenzia proprio la frenata dell’aria fresca di fronte ad una simile rimonta bollente e correnti meno calde da est che interverrebbero solo temporaneamente a smorzare la calura in Valpadana, base grafica Meteociel:

Chiaro che in un simile contesto sia fra Svizzera e Germania, ma anche sulle nostre regioni centrali e meridionali, a partire dalla Sardegna, potrebbero toccarsi facilmente valori oltre i 35°C, con punte di 40°C.

Lungo la linea di contrasto si innescherebbero invece nubifragi paurosi, come nel caso della Spagna e di parte della Francia.

La media degli scenari smentisce ancora categoricamente questo blocco e di conseguenza la lingua di fuoco in arrivo, segnalando un altro passaggio temporalesco tra 5 e 6 tra nord e centro Italia senza alcun inceppo, ma sapete bene che le medie non sempre dicono la verità.

Dunque sarà importante seguire tutti gli aggiornamenti delle prossime emissioni.