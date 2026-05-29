Sale la TENSIONE meteorologica tra CALDO INTENSO e TEMPORALI

Tra un paio di giorni la primavera meteorologica cederà il testimone all’estate (meteorologica). A dire il vero, l’ultima decade di maggio si è sonoramente divertita a bruciare i tempi, elargendo over 35° a profusione su mezza Europa oltre ad abbattere record termici come se fossero i birilli di un caldo e tragico bowling. Nelle ultime 36 ore sono arrivati i primi temporali comandati da infiltrazioni fresche alle quote superiori; manifestazioni temporalesche accompagnate da grandinate anche di dimensioni notevoli oltre ad una quantità industriale di fulmini.

Adesso cosa succederà? Nel prossimo fine settimana l’alta pressione cercherà di rimettere le cose a posto, concedendo un week-end nel complesso soleggiato. Faranno eccezione i settori alpini e prealpini, che specie domenica, potrebbero partorire alcuni temporali pomeridiano-serali, con limitati sconfinamenti verso le aree di pianura adiacenti. Poi, tra martedi 2 e mercoledi 3 giugno correnti umide sud-occidentali piloteranno una perturbazione verso il settentrione, con rischio di temporali anche intensi e cali termici apprezzabili. Questa situazione, comandata da correnti sud-occidentali, dovrebbe continuare a fasi alterne fino a sabato 6 giugno. A tal proposito vi mostriamo la mappa sinottica estrapolata dalla media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valida proprio per sabato 6 giugno:

Il nord Italia sarà ancora sotto il tiro delle correnti sud-occidentali con manifestazioni temporalesche più probabili su Alpi, Prealpi e zone dell’alta Pianura Padana. Al centro e al sud avremo invece condizioni di bel tempo con caldo in accentuazione specie sulle Isole ed al meridione.

Sul finire della prima decade di giugno, l’alta pressione potrebbe avere in serbo una nuova ondata di caldo; la seconda mappa mostra il quadro sinottico estrapolato dalla media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel per mercoledi 10 giugno.

L’anticiclone dovrebbe riconquistare tutta l’Italia, con condizioni stabili e caldo in aumento specie al centro ed al sud. Le correnti atlantiche verranno deviate oltre l’arco alpino senza interessare la nostra Penisola se non con qualche locale temporale sulla chiostra montuosa più a nord.