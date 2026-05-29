Gli ACQUAZZONI ed i TEMPORALI di lunedi 1 e martedi 2 giugno: le regioni colpite

Le infiltrazioni fresche che nelle ultime ore stanno determinando temporali anche intensi, ma molto localizzati in Italia hanno un po’ ridotto la foga dell’alta pressione, ma senza eliderla completamente. Nel prossimo week-end la figura stabilizzante proverà ad estendersi nuovamente sullo Stivale: a parte qualche temporale su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale specie nel pomeriggio, il tempo si prevede abbastanza stabile in sede italica e con temperature di nuovo in aumento.

All’inizio della settimana prossima assisteremo invece all‘abbassamento del flusso perturbato atlantico: il caldo verrà finalmente scacciato dall’Europa centro-occidentale, mentre da noi arriveranno temporali anche intensi specie al nord ed in parte al centro. La prima cartina mostra l’analisi sinottica attesa in Europa nelle ore centrali di martedì 2 giugno secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

L’alta pressione tenderà a ridimensionarsi sotto i colpi del flusso perturbato atlantico che porterà in grembo una prima perturbazione in direzione delle regioni settentrionali. Il tempo diverrà quindi instabile al nord e su parte del centro, con rischio di temporali sparsi e cali termici anche apprezzabili.

La seconda cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 1 giugno secondo il modello ECMWF elaborato su base grafica Meteologix:

Sulle regioni settentrionali interverranno temporali soprattutto tra l’est della Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Alcuni piovaschi o rovesci saranno presenti anche al nord-ovest, specie su Liguria e Lombardia. Temporali sono attesi anche al centro, segnatamente tra entroterra toscano, Marche e nord Umbria. Qualche piovasco non si esclude anche tra le aree interne del Lazio e dell’Abruzzo, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

Passiamo adesso alla sommatoria delle piogge attese in Italia nell’arco della giornata di martedì 2 giugno sempre secondo il modello ECMWF elaborato su base grafica Meteologix:

Ulteriore giro di vite dell’attività temporalesca al nord, con condizioni di maltempo specie su est Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto. Rovesci e temporali anche sul restante nord-est, specie in prossimità delle aree montuose. Al centro rovesci o temporali lungo tutto l’asse interno appenninico con qualche sconfinamento costiero. Infine, qualche temporale non si esclude nel pomeriggio lungo l’Appennino Meridionale e nelle aree interne della Sicilia.