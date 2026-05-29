Rinfrescata di inizio Giugno, quanto durerà?

Nonostante siamo ancora a fine maggio, possiamo ormai parlare di clima pienamente estivo da nord a sud viste le temperature registrate negli ultimi giorni. Il nord senza dubbio è stato il settore più coinvolto dalle alte temperature che si sono portate addirittura oltre i 35°C su diverse località ma, del resto, era assolutamente plausibile con un anticiclone di questo tipo e di questa caratura. Il caldo, come se non bastasse, continuerà a farci compagnia anche nei prossimi giorni con una sola piccola interruzione nei primi giorni di giugno.

Una piccola pausa che vedrà l’alta pressione subtropicale indietreggiare momentaneamente verso il Nordafrica, lasciando spazio ad una piccola perturbazione atlantica che però, nel momento in cui interagirà con il nostro stivale, darà luogo a intensi e frequenti temporali.

I primi temporali legati all’indebolimento dell’alta pressione sono già arrivati in questi ultimi giorni e hanno causato locali grandinate con chicchi enormi non solo al nord ma anche nelle zone interne del centro Italia. Tuttavia l’instabilità prevista nei primi giorni di giugno, proprio nel pieno del ponte della Festa della Repubblica, potrebbe rivelarsi ancor più incisiva ed estesa, tanto da essere paragonata a un’autentica perturbazione atlantica portatrice di piogge più diffuse e anche di un discreto ricambio d’aria.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del modello GFS su base grafica Meteociel questa rinfrescata durerà non più di 72 ore, precisamente tra 1 e 3 giugno. Le precipitazioni contribuiranno ad un discreto calo delle temperature su tutto il nord Italia ma non dobbiamo dimenticare che queste precipitazioni arriveranno a seguito di temporali piuttosto forti che, oltre alla pioggia, porteranno grandine e colpi di vento.

Il nord-est sarà tra i settori più coinvolti dal maltempo sia lunedì 1 che martedì 2 giugno. Un po’ di temporali e acquazzoni sparsi li troveremo anche sul centro Italia, mentre al sud il tempo sarà decisamente più stabile grazie ad una maggior protezione fornita dall’alta pressione.

Questo significa che la rinfrescata per il sud Italia sarà davvero poco incisiva e, tutt’al più, viaggeremo su temperature in linea con il periodo.

Insomma, dopo giorni caratterizzati da caldo anomalo e temperature da piena estate, i primi giorni di giugno potrebbero regalarci una parentesi più movimentata, con temporali localmente forti e un temporaneo ridimensionamento della calura, soprattutto sulle regioni settentrionali.