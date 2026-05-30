Il maltempo su mezza Italia di mercoledì 3

La perturbazione che irromperà sulla nostra penisola durante il ponte del 2 giugno sarà responsabile di una generale rinfrescata, poiché farà indietreggiare letteralmente di oltre 2000 km il promontorio subtropicale. Quest’ultimo lascerà la strada spianata alle correnti fresche nord-atlantiche, le quali potranno così far scendere ovunque le temperature, a cominciare dal nord Italia, ma al tempo stesso porteranno fenomeni localmente estremi.

Non a caso sarà una Festa della Repubblica con l’ombrello a portata di mano, in una giornata in cui occorrerà prestare particolare attenzione alle severe condizioni meteo. Il rischio di temporali intensi sarà dietro l’angolo soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

Col passare delle ore la perturbazione si muoverà verso sud-est, pertanto sembra ormai destinata a interessare anche le regioni centrali. Lo farà soprattutto nella giornata di mercoledì 3 giugno, quando il maltempo potrebbe coinvolgere un’area ancora più vasta della penisola.

Come ci mostra il modello ICON, su base grafica Meteologix, la giornata di mercoledì sarà particolarmente turbolenta e ricca di precipitazioni su buona parte delle regioni centrali e ancora sulle regioni del nord. Rischio di temporali diffusi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, localmente intensi e accompagnati da chicchi di grandine di grosse dimensioni. L’energia a disposizione per i temporali sarà ancora molta e ci vorranno diverse ore affinché questa si dissipi totalmente.

Piogge, rovesci e temporali interesseranno anche Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e le zone interne di Toscana e Lazio. Si tratta di territori che potrebbero fare i conti con fenomeni a tratti insistenti, accompagnati da frequente attività elettrica e improvvise raffiche di vento.

Il sud Italia potrebbe ancora trovarsi ai margini delle precipitazioni più intense, ma non escludiamo qualche isolato e potente temporale tra Campania, Basilicata e Puglia, soprattutto tra il pomeriggio e le prime ore della sera. Pian piano le temperature scenderanno, specie in serata, su tutto il centro e il nord, dopodiché l’aria fresca avanzerà per qualche ora anche sulle regioni meridionali.

Dopo giorni di caldo anomalo e temperature pienamente estive, l’Italia si appresta dunque a vivere una fase decisamente più movimentata, caratterizzata da un sensibile ricambio d’aria, temporali diffusi e un graduale ritorno a valori termici più vicini alle medie del periodo.