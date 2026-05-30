Meteo 2 giugno: ecco dove arriveranno i temporali

Stai pensando ad una gita fuori porta per la festa della Repubblica e pensi di trovarti a tu per tu con un temporale? Si. Fai bene al pensarlo.

Se abiti al nord, sulla Toscana e le zone interne appenniniche del centro sarà una giornata instabile, a tratti perturbata sul settentrione, attraversato da una perturbazione temporalesca organizzata, con tanti rovesci e localmente anche grandine.

I fenomeni potrebbero risultare localmente abbondanti, con accumuli anche superiori ai 20-30mm di pioggia in poche ore. Andrà meglio procedendo verso sud, dove ritroveremo il sole e nel pomeriggio farà ancora relativamente caldo.

Le regioni più colpite al nord risulteranno comunque la Lombardia, l’alto Piemonte, lo Spezzino, l’alto Veneto, il Garda, il Trentino-Alto Adige ed entro sera il Friuli Venezia Giulia.

Vediamo la distribuzione dei fenomeni al nord-ovest secondo il modello MRF su base grafica Meteologix:

Ed ecco cosa accadrà sul nord-est sempre secondo il modello MRF su base grafica Meteologix:

Si notano gli accumuli rilevanti di pioggia tra il Bresciano, il Garda, Trento, la Paganella, Caldaro e la strada del Vino, Bolzano e poi i nubifragi sul Pordenonese, in direzione del Piancavallo.

Solo sfiorata inizialmente l’Emilia-Romagna, parzialmente coinvolta la Toscana e la dorsale appenninica del centro. Mercoledì 3 però gran parte delle regioni centrali e ancora il nord-est sperimenteranno temporali e un calo delle temperature.

IN SINTESI

Il passaggio dell’onda depressionaria prevista tra il 2 e il 3 giugno rovinerà i piani di una gita fuori porta nella giornata della festa della Repubblica soprattutto al settentrione e in Toscana, marginalmente anche sull’Appennino centrale e sul resto del centro.

Mercoledì 3 giugno i fenomeni si concentreranno soprattutto al centro e sul nord-est. Migliora al nord-ovest.

Felpa consigliata? Se andate in montagna al nord sicuramente e non scegliete una radura per accamparvi. Gli oggetti isolati, quindi anche le persone, attirano i fulmini. Il bosco fitto in caso di temporale è più sicuro.