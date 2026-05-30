Forte maltempo il 2 giugno su almeno 8 regioni

È ormai confermato il prossimo peggioramento del tempo sulla tabella di marcia. Tutti i principali centri di calcolo concordano sull’arrivo di una perturbazione di stampo nord-atlantico che farà indietreggiare mestamente il promontorio subtropicale, rispedendolo verso le proprie latitudini d’origine. Le temperature scenderanno per qualche giorno e arriveranno piogge e temporali intensi, a cominciare dal nord Italia.

I primissimi segnali di cambiamento saranno eloquenti tra questa domenica e poi anche nella giornata di lunedì 1° giugno, ma l’apice del maltempo arriverà sulle regioni del nord Italia nel corso della Festa della Repubblica, ossia martedì 2 giugno.

Certamente non sarà una Festa della Repubblica all’insegna del sole e del bel tempo sulle regioni settentrionali. Bisognerà armarsi di ombrello poiché di piogge ce ne saranno davvero tante su buona parte del settentrione. Come se non bastasse arriveranno anche fenomeni estremi, poiché l’aria fresca in quota dovrà fare i conti con tutto il calore presente in Valpadana, dove ancora registriamo temperature proibitive per il periodo in cui ci troviamo. Tutta questa energia sarà ben sfruttata dai temporali che potranno così dar vita a tantissimi fulmini, nubifragi, colpi di vento, trombe d’aria e anche chicchi di grandine di grosse dimensioni.

Gli ultimi aggiornamenti del modello ICON, su base grafica Meteologix, sono abbastanza eloquenti per le regioni settentrionali. Pioverà su buona parte del nord, ma i fenomeni più estremi potrebbero concentrarsi tra Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Gli accumuli al momento previsti dal modello matematico sono davvero ragguardevoli in Lombardia, addirittura oltre 80 mm di pioggia, il che sta ad indicare la presenza di temporali stazionari localmente violenti che, oltre alla pioggia, chiaramente porteranno diffuse grandinate.

Il maltempo si estenderà rapidamente anche su tutte le regioni del nord-est e anche tra Liguria e Toscana, dove avremo a che fare con piogge, tante nubi e locali intensi temporali. Sarà dunque un 2 giugno ad alto rischio maltempo al nord, con condizioni meteo che potrebbero causare disagi alla circolazione e alle attività all’aperto.

Situazione decisamente diversa al sud Italia, dove prevarrà il sole con temperature pienamente estive.