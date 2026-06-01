TEMPORALI anche intensi nelle prossime ore su questi settori

L’alta pressione che incombe da oltre 15 giorni in sede europea e mediterranea sta accusando il primo dei due attacchi previsti nelle prossime 48-72 ore. Vediamo come si presenta l’immagine satellitare di questa mattina alle ore 7.30:

La prima perturbazione è entrata nelle ultime ore sul settore di nord-est dove ha determinato temporali anche intensi. Nel corso della giornata odierna il corpo nuvoloso scivolerà verso le regioni centrali e dell’alto-medio Adriatico con ulteriori fenomeni. Più ad ovest si nota già un secondo sistema perturbato che sarà a ridosso del settore di nord-ovest nella prima mattinata di martedi 2 giugno e darà maltempo nella giornata suddetta su buona parte del centro-nord, ma lo vedremo in separata sede.

La prima cartina mostra le precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di lunedi 1 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio innesco di temporali su Appennino Tosco-Emiliano, in estensione lenta alla Romagna. Temporali anche nelle aree interne della Toscana oltre al Golfo di Venezia. Qualche piovasco andrà in scena anche sulla Liguria, specie nelle zone interne, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra il pomeriggio, la sera e la prima parte della notte su martedì 2 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Tra il pomeriggio e la sera rovesci anche temporaleschi sull’Alto Piemonte. Piovaschi anche tra Trentino e Friuli. Temporali al centro, tra entroterra toscano, Umbria e Marche in via di attenuazione prima del tramonto – fenomeni anche intensi! Sempre nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco sulla Puglia, per il resto tempo asciutto. TEMPERATURE in calo specie nelle aree raggiunte dai fenomeni temporaleschi.