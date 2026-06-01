Nuova ondata di CALDO dal week-end 6-7: le ultimissime

Il passaggio temporalesco atteso tra venerdì 5 e l’alba di sabato 6 giugno segnerà la fine della fase instabile che ha interessato il Nord e parte del Centro. Tutti i principali modelli numerici convergono verso un ritorno dell’alta pressione, anche se con sfumature diverse sulla sua solidità e durata. Le medie degli scenari ensemble mostrano un chiaro segnale di rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centrale, con campi di pressione in aumento e geopotenziali in risalita già da domenica 7 giugno.

Anticiclone subtropicale in risalita

L’asse dell’anticiclone subtropicale si sposterà verso nord, abbracciando progressivamente tutta la Penisola. L’aria calda di origine africana, sospinta da correnti sud‑occidentali nei bassi strati, favorirà un deciso aumento termico, con valori massimi compresi tra 30 e 34 °C nelle pianure interne e nelle valli del Centro‑Nord. Le giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno si presenteranno stabili e soleggiate, con cieli limpidi e ventilazione debole, tipiche condizioni di compressione anticiclonica. La vediamo nella media degli scenari proposta dal modello GFS per domenica 7 giugno su base grafica Meteociel:

Durata e possibili crepe

Secondo il modello ECMWF, l’anticiclone potrebbe mostrare qualche vulnerabilità lungo il suo bordo orientale tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, quando infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani potrebbero lambire le regioni di Nord‑Est e il versante adriatico. Si tratterebbe di disturbi marginali, capaci di spezzare temporaneamente l’assedio del caldo e favorire brevi rinfrescate o isolati temporali di calore. Gli altri modelli, come GFS e ICON, puntano invece su una tenuta più lunga dell’anticiclone, con stabilità prevalente fino a metà mese.

Ecco le crepe evidenziate dal modello ECMWF su base grafica Meteociel prevista per giovedì 11, dalla quale si evince il passaggio di una linea di temporali diretta dal nord-est verso le regioni adriatiche con annesso calo termico:

Sintesi finale

Dopo l’ultimo impulso instabile di venerdì 5, l’Italia si prepara a vivere una nuova fase estiva piena, dominata dall’alta pressione e dal caldo in aumento. Solo verso la metà della prossima settimana si intravedono modesti segnali di cedimento sul fianco orientale, ma nel complesso la tendenza conferma una prima vera ondata di caldo stagionale, destinata a riportare l’estate in primo piano su tutto il Paese. Attendibilità: 65% media