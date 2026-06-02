TEMPORALI e GRANDINE fino a venerdì 5 giugno: le aree colpite
Scarica di temporali su molte regioni sino a venerdì 5 giugno con rischio di grandinate e trombe d'aria, poi il ritorno dell'estate.
Due perturbazioni sono attese in transito tra queste ore e la giornata di venerdì 5 giugno sull’Italia. Una scarica di temporali colpirà il nord nel pomeriggio odierno con accumuli anche rilevanti e rischio di nubifragi e violente raffiche di vento.
I rovesci più forti e diffusi sono attesi in serata, con accumuli anche superiori ai 30-40mm localmente.
Sensibile il calo delle temperature, specie in montagna, dove oltre i 2000m si tornerà a sperimentare temperature negative, ma il fresco si avvertirà su tutto il nord e mercoledì anche al centro.
Le aree a maggior rischio grandine sono l’alto Piemonte tra Biellese, alto Novarese, alta Lombardia tra alto Milanese, Varesotto, Comasco, Bergamasco, Brianza, Lecchese, Bresciano e Veneto tra Veronese, Vicentino, Trevigiano e Padovano. Qui una mappa riassuntiva dei fenomeni attesi per oggi secondo il modello ICON su base grafica Meteologix:
Qualche fenomeno è atteso anche lungo la dorsale appenninica del centro, su alta Toscana, Umbria ed Abruzzo in giornata, in serata sarà colpita soprattutto la Toscana.
Mercoledì 3 ancora fenomeni sull’estremo nord-est, regioni centrali, Lazio e persino Campania, in localizzazione su Molise e parte della Puglia nel pomeriggio-sera, miglioramento sul resto d’Italia con clima gradevole.
Giovedì 4 bella giornata su tutto il Paese ma nel pomeriggio segnali di peggioramento al nord-ovest con i primi rovesci o temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest Lombardia, che annunceranno l’arrivo di un nuovo impulso instabile, che transiterà nella notte su venerdì 5 giugno al nord e sulla Toscana, finendo per localizzarsi nella mattinata di venerdì sul nord-est e le regioni centrali adriatiche, per poi allontanarsi verso levante. Anche in questo caso sono attesi fenomeni rilevanti con accumuli superiori ai 30mm sulla fascia montana e pedemontana.
Qui i fenomeni attesi nella notte su venerdì 5 secondo il modello ICON su base grafica Meteologix:
Sabato 6 graduale ritorno dell’anticiclone e altra ondata di caldo in vista per la prossima settimana.