L’ALTA PRESSIONE soffocherà i TEMPORALI dopo il 9 giugno? Cosa c’è di vero

Dopo un lungo periodo dominato quasi per intero dall’alta pressione, la prima settimana di giugno metterà un freno al dominio della figura stabilizzante in Italia, quantomeno sul settore centro-settentrionale. Le correnti occidentali fresche ed instabili diverranno più agguerrite e proveranno a mettere in crisi l’anticiclone, riuscendoci però solo in parte.

Al momento sono 2 i passaggi instabili da tenere d’occhio: il primo tra martedi 2 e mercoledi 3 giugno, il secondo tra venerdi 5 e sabato 6 giugno. A seguire, l’alta pressione dovrebbe rimontare lentamente, favorendo un avvio di seconda decade più stabile e soleggiato su gran parte dello Stivale.

Facciamo parlare le mappe. La prima mostra la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valida per martedi 9 giugno:

L’alta pressione tenderà a sollevarsi di latitudine inglobando tutto il Mediterraneo. Le correnti fresche ed instabili occidentali saranno appena in grado di toccare le regioni settentrionali, dove ci attendiamo qualche temporale pomeridiano specie sull’arco alpino orientale. Sul resto d’Italia avremo tempo stabile e temperature in aumento ad iniziare dalla Sardegna e dal versante tirrenico.

Volgendo lo sguardo oltre, la seconda mappa mostra la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per sabato 13 giugno:

Notiamo un ulteriore sollevamento (nel senso della latitudine) della cintura alto pressoria sull’Italia e sull’Europa meridionale. Le correnti fresche occidentali verranno sbattute all’altezza dell’Europa settentrionale, lasciando l’Italia sotto la protezione quasi completa dell’anticiclone. In altre parole: tempo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo. Gli unici temporali legati all’eccessivo calore riguarderanno la dorsale appenninica ed in parte le Alpi durante il pomeriggio, ma in pronta cessazione nelle ore serali.