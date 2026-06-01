Maltempo anche al Centro-Sud il 2 Giugno, ecco dove

Si avvicina la Festa della Repubblica, ma si avvicina anche il maltempo su molte regioni, soprattutto al nord, che dovrà fare i conti addirittura con una perturbazione proveniente dall’Atlantico. Non si tratterà, insomma, dei soliti temporali pomeridiani, bensì di un fronte ben organizzato che comporterà un sensibile peggioramento su tutto il nord Italia già dalle prime ore di questo martedì 2 giugno.

Tuttavia l’instabilità riuscirà a interessare anche molte altre località del centro e del sud Italia, sebbene in questo caso si tratterà di precipitazioni disorganizzate e prevalentemente pomeridiane.

Come ci mostra il modello ICON su base grafica Meteociel, nel corso del pomeriggio della Festa della Repubblica potranno svilupparsi improvvisi temporali nelle aree interne del centro Italia, soprattutto lungo la catena appenninica tra Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Questi temporali si muoveranno in quota in seno ai venti da sud-ovest, pertanto tenderanno a dirigersi verso i litorali adriatici comportando, durante il pomeriggio, indicativamente tra le 14 e le 18, un aumento momentaneo delle nubi e anche l’arrivo di qualche scroscio di pioggia accompagnato da qualche tuono.

I fenomeni più incisivi tuttavia li ritroveremo nei settori più interni, collinari e montuosi, dove non mancheranno locali nubifragi e improvvise grandinate. Come si evince anche dalla mappa, si tratterà comunque di fenomeni isolati, ma localmente capaci di risultare particolarmente intensi.

Situazione molto simile anche per il sud, dove avremo a che fare con improvvisi temporali, scrosci di pioggia e qualche chicco di grandine nelle aree interne della Puglia, specie su Barese, BAT e Foggiano. Qualche scroscio di pioggia, anche in questo caso, potrà coinvolgere temporaneamente i settori costieri adriatici della regione.

Fenomeni molto più rari in Basilicata, mentre il tempo sarà decisamente più stabile ed estivo su Calabria, Sicilia e Sardegna, dove prevarranno ampie schiarite e temperature pienamente estive.