TEMPORALI INTENSI tra poche ore su queste regioni

L’intensa perturbazione che nelle ultime 24 ore ha interessato vaste porzioni dell’Italia settentrionale, nella giornata di mercoledi 3 giugno scivolerà verso le regioni centrali e parte del meridione. Al suo passaggio determinerà fenomeni temporaleschi anche intensi, per altro già in atto su alcune aree del centro. A seguire, la nostra Penisola verrà raggiunta da una seconda perturbazione che interesserà il settentrione e parte del centro tra giovedì 4 e venerdì 5 maggio, con nuovi rovesci e temporali.

Concentriamoci al momento sui fenomeni previsti in Italia nella giornata di mercoledì 3 giugno. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese fino alle ore 14 di mercoledi 3 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali anche intensi in transito da ovest verso est tra l’Umbria, il Lazio, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e parte della Puglia. Qualche piovasco dopo mezzogiorno sarà possibile anche tra il Trentino e l’alto Veneto. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato o asciutto.

Passiamo adesso alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 2 su giovedì 4 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Residui piovaschi tra Umbria e Marche nel pomeriggio, in cessazione in serata. Temporali nel pomeriggio sulla Puglia, specie nel settore garganico. Piovaschi anche sulla Campania e nel nord della Sicilia in attenuazione durante la notte, per il resto tempo buono. Temperature ovunque su valori più gradevoli.