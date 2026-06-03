10:19 3 Giugno 2026

TEMPORALI INTENSI tra poche ore su queste regioni

Fronte perturbato in transito sull'Italia con rovesci e temporali su diverse regioni. Il punto della situazione con le ultime mappe disponibili.

Temporale improvviso in spiaggia

L’intensa perturbazione che nelle ultime 24 ore ha interessato vaste porzioni dell’Italia settentrionale, nella giornata di mercoledi 3 giugno scivolerà verso le regioni centrali e parte del meridione. Al suo passaggio determinerà fenomeni temporaleschi anche intensi, per altro già in atto su alcune aree del centro. A seguire, la nostra Penisola verrà raggiunta da una seconda perturbazione che interesserà il settentrione e parte del centro tra giovedì 4 e venerdì 5 maggio, con nuovi rovesci e temporali.

Concentriamoci al momento sui fenomeni previsti in Italia nella giornata di mercoledì 3 giugno. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese fino alle ore 14 di mercoledi 3 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

sommatoria delle piogge attese fino alle ore 14 di mercoledi 3 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma

Temporali anche intensi in transito da ovest verso est tra l’Umbria, il Lazio, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Campania e parte della Puglia. Qualche piovasco dopo mezzogiorno sarà possibile anche tra il Trentino e l’alto Veneto. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato o asciutto.

Passiamo adesso alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 2 su giovedì 4 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 2 su giovedì 4 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma

Residui piovaschi tra Umbria e Marche nel pomeriggio, in cessazione in serata. Temporali nel pomeriggio sulla Puglia, specie nel settore garganico. Piovaschi anche sulla Campania e nel nord della Sicilia in attenuazione durante la notte, per il resto tempo buono. Temperature ovunque su valori più gradevoli.