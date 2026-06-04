Nuovi TEMPORALI nelle prossime ore: le regioni colpite

L’alta pressione estiva è stata temporaneamente sconfitta dal flusso atlantico sull’Europa centro-occidentale nelle ultime 36-48 ore; dopo l’intensa perturbazione che ha interessato l’Italia tra martedì 2 e mercoledi 3, le correnti oceaniche portano in grembo una seconda perturbazione, leggermente più debole, che tra la prossima notte e la giornata di venerdi 5 giugno attraverserà diverse aree del nord e del centro, con ulteriori rovesci o manifestazioni temporalesche. La vediamo raffigurata nell’ultima immagine satellitare scattata questa mattina a scala europea:

Notiamo un gran trambusto sui cieli del nostro Continente. In evidenza la nuova perturbazione sulla Francia, che lentamente accosterà l’arco alpino da ovest e darà origine a temporali su parte delle regioni settentrionali a partire da questa sera. Il centro motore del tempo perturbato risulta posizionato sulle Isole Britanniche, in spostamento successivo verso nord-est.

Per ciò che concerne la giornata di giovedi 4 giugno, fino alle ore 14 non prevediamo fenomeni degni di nota, a parte qualche piovasco locale sulle Alpi occidentali ed il settore centro-occidentale della Liguria.

La perturbazione inizierà ad agire al nord tra le 14 di giovedi 4 e le 2 di venerdi 5 giugno. Questa la sommatoria delle piogge attese al settentrione nel lasso temporale considerato secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Tempo in peggioramento sul nord-ovest: temporali tra Alto Piemonte ed alta Lombardia. Rovesci sui contrafforti appenninici del Genovesato e del Tigullio, in Liguria. Precipitazioni più sporadiche sulle restanti aree del nord-ovest. Il nord-est resterà ancora in attesa con forse le prime piogge sul Veneto in tarda serata. Sul resto della Penisola tempo complessivamente buono. Temperature quasi ovunque su valori gradevoli.