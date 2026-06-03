Maltempo, altro break temporalesco entro martedì 9

Nuova ondata di temporali all’orizzonte? Ebbene sì, e non ci riferiamo ai temporali previsti nel corso di questo venerdì 5 giugno. Dopo qualche giorno tutto sommato bello e anche abbastanza caldo da nord a sud, ovvero tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, potrebbe improvvisamente affacciarsi una nuova perturbazione atlantica colma di temporali per diverse nostre città.

Sabato, domenica e lunedì saranno a tutti gli effetti tre giornate da piena estate per tutta la penisola, tanto che la colonnina di mercurio salirà rapidamente oltre i 30°C, soprattutto in Valpadana e nelle zone interne del centro e delle isole maggiori. Addirittura i termometri potranno registrare picchi fino a 35°C, quindi parliamo già di un caldo particolarmente intenso e a tratti abbastanza afoso nel pomeriggio e nelle prime ore della sera, complice anche l’assenza di vento.

Insomma, ci saranno tutte quelle condizioni che permetteranno la formazione di un vero e proprio serbatoio di energia nei bassi strati dell’atmosfera, energia che nella giornata di martedì 9 giugno potrebbe essere sfruttata da un’altra perturbazione in arrivo da ovest.

Questo nucleo fresco in quota potrebbe attraversare a grandi falcate il nord Italia, comportando un brusco peggioramento caratterizzato da un fronte ricco di temporali piuttosto insidiosi in spostamento da ovest verso est, come mostrato anche dalla mappa del modello ECMWF su base grafica Meteociel:

Tra pomeriggio e sera di martedì, dunque, il tempo potrebbe improvvisamente peggiorare, con gli ennesimi nubifragi e le ennesime grandinate accompagnate da chicchi di medie o grosse dimensioni. Nel mirino di questa nuova serie di temporali potrebbero esserci dapprima Piemonte e Valle d’Aosta e poi, a seguire, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Insomma, buona parte del nord rischia di essere nuovamente bersagliata dall’instabilità estiva, con temporali che localmente potrebbero risultare particolarmente violenti e accompagnati da forti raffiche di vento, intensa attività elettrica e precipitazioni molto abbondanti in breve tempo.

Sul resto d’Italia non dovrebbero esserci rovesci o temporali di rilievo grazie alla maggior invadenza dell’anticiclone subtropicale.