Possibile Super CALDO in Italia: cosa succederà la prossima settimana

Manca ancora un po’ al solstizio d’estate, ma senza troppi giri di parole è chiaro che la stagione è già ufficialmente cominciata. Le temperature lo dimostrano già da un paio di settimane: al nord sono stati superati ripetutamente i 34-35°C, ed ora anche il sud sta assaporando le prime temperature da piena estate. Tutto merito del promontorio subtropicale, ora pronto a farci di nuovo visita dopo qualche giorno di tregua.

Gli ultimi temporali della settimana, ovvero quelli previsti venerdì 5 giugno, lasceranno spazio ad una nuova ondata di caldo, pronta ad investire tutto lo stivale. Dal weekend del 6-7 giugno ritornerà ovunque il sole e la colonnina di mercurio riprenderà a salire con vigore, portandosi ben oltre le medie del periodo.

L’Italia si ritroverà così nuovamente sotto l’influenza dell’anticiclone africano, una struttura ormai sempre più protagonista delle estati mediterranee. Le masse d’aria calda provenienti dal nord Africa riusciranno a risalire con facilità verso la nostra penisola, favorendo giornate stabili, cieli sereni e temperature in costante aumento da nord a sud.

Apice del caldo, ad ora confermato, durante la prossima settimana, sebbene resista l’ipotesi di un improvviso break temporalesco attorno al 10 giugno. Quest’ultimo, tuttavia, si limiterebbe ad attraversare il nord Italia e nemmeno passerebbe inosservato, visto che in questi casi bisogna fare i conti anche con i soliti fenomeni estremi. Insomma, non sarebbe una “bella rinfrescata” per tutti, bensì un lieve calo delle temperature accompagnato da temporali e grandinate.

Nel complesso, tuttavia, la prossima settimana sarà dominata da caldo e sole. Caldo che potrebbe farsi intenso al centro, al sud e sulle isole maggiori, dove si prevedono picchi oltre i 33-34°C. Insomma, per diversi giorni consecutivi, specie tra il 9 e il 13 giugno, i termometri potrebbero segnare temperature di tutto rispetto.

Inoltre, al momento, non si vede una fine di questa seconda intensa ondata di caldo. L’anticiclone africano potrebbe resistere almeno fino al 16-17 giugno, dopodiché il prosieguo appare molto incerto e addirittura non è escluso che l’anticiclone possa piantare le radici nel Mediterraneo, dando vita ad una fase stabile e molto calda ben più duratura del previsto.