I TEMPORALI delle prossime ore in Italia, quanto saranno intensi?

Dall’oceano Atlantico fino all’Europa centrale, seguendo il binario preferenziale indotto dalle correnti occidentali: è giunto così il fronte perturbato che nella notte ha interessato diversi settori del nord Italia. Gli scarsi valori energetici non hanno consentito temporali violenti, ma rovesci di pioggia che spesso hanno avuto carattere estemporaneo.

Così si presentava la situazione dal satellite alle 8 di questa mattina:

Ecco il fronte perturbato disteso tra le regioni centrali ed il nord-est. E’ seguito da aria un po’ instabile e da una nuova perturbazione in Atlantico che non dovrebbe avere molta importanza nei prossimi giorni dalle nostre parti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle 14 di venerdì 5 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Residui piovaschi sulla Liguria centro-orientale in via di attenuazione. Rovesci e qualche temporale di intensità al più moderata tra il Veneto orientale ed il Friuli; qualche piovasco anche sulla Toscana, per il resto tempo asciutto.

Passiamo adesso alla sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra le 14 di venerdi e le 2 di sabato 6 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

L’aria fresca atlantica che inseguirà la perturbazione farà aumentare l’instabilità specie al nord. Rovesci su ovest Alpi, temporali su alcuni settori dell’Emilia Romagna, ma fenomeni non particolarmente forti. Rovesci e qualche colpo di tuono tra il Trentino, il Veneto orientale ed il Friuli. Piovaschi anche nelle aree interne del centro e della Sardegna con fenomeni in cessazione dopo il tramonto, per il resto soleggiato. Temperature quasi ovunque su valori gradevoli.