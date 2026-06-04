Perturbazione in arrivo, forti TEMPORALI su queste regioni

Gli ultimissimi aggiornamenti del satellite e dei radar parlano chiaro: una nuova perturbazione è in dirittura d’arrivo sull’Italia e sarà proprio lei la responsabile di un improvviso guasto del tempo nel corso delle prossime ore su diverse nostre città.

Non sarà una perturbazione di poco conto, bensì una vera e propria ondata di temporali localmente intensi che potranno scatenare non solo nubifragi, ma anche grandinate e intense raffiche di vento. L’ampio fronte temporalesco, come mostrato anche dal radar della Protezione Civile su base grafica Windy, è al momento situato in Francia, ma tra poche ore raggiungerà anche le nostre regioni settentrionali.

I primi fenomeni stanno già approcciando il Piemonte occidentale e la Valle d’Aosta, ma siamo solo agli inizi di questa ondata di temporali che, in ogni caso, sarà abbastanza veloce.

Veloce ma incisiva: i temporali coinvolgeranno prima Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, per poi fiondarsi anche su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Insomma, buona parte del nord Italia dovrà nuovamente fare i conti con acquazzoni, chicchi di grandine e improvvise forti raffiche di vento.

Le precipitazioni più corpose sono previste sulle alte pianure del nord e nelle aree pedemontane tra Lombardia e Veneto. Gli accumuli di pioggia potrebbero localmente superare i 50 mm, soprattutto in presenza di violenti temporali con rain rate molto elevati, un classico dei temporali estivi.

Del resto, di energia in Valpadana ce n’è davvero molta e sarà messa a completa disposizione di questo fronte temporalesco. L’aria molto calda e umida accumulata nei bassi strati negli ultimi giorni rappresenta infatti un vero e proprio carburante per lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente attive, capaci di produrre fenomeni intensi in tempi molto brevi.

Fortunatamente sarà un peggioramento molto veloce, che già nella tarda mattinata di questo venerdì abbandonerà il nord-ovest per poi concentrarsi essenzialmente sul nord-est per non più di 6-7 ore. Proprio in questa fase sarà elevato il rischio di temporali particolarmente vigorosi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, dove non si escludono locali nubifragi e grandinate di rilievo.

Nel weekend, invece, ci sarà tempo decisamente più stabile su tutto il nord Italia, così come sul resto della penisola, eccetto per qualche sporadico temporale in montagna. Tornerà a dominare il sole e le temperature riprenderanno rapidamente a salire, aprendo la strada a una nuova fase pienamente estiva su gran parte del Paese.