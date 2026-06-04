CALDO e TEMPORALI sul palcoscenico italico attorno a metà giugno

Nelle prossime 12-18 ore una veloce perturbazione atlantica spazzolerà il nord Italia e limitati settori del centro con alcune precipitazioni ed un calo delle temperature. A seguire l’alta pressione proverà a rimettere le cose a posto, rimontando centralmente sul bacino del Mediterraneo. Ciò significa che le condizioni meteorologiche diverranno più stabili, anche se i temporali non scompariranno del tutto, quantomeno in una prima fase.

Secondo le cartine a medio termine oggi in nostro possesso, il periodo più stabile dovrebbe verificarsi all’inizio della seconda decade di giugno. A tal proposito vi mostriamo la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel e valida per venerdi 12 giugno:

L’alta pressione farà buona guardia del Mediterraneo centro-occidentale e dell’Italia. Le correnti atlantiche fresche ed instabili scorreranno all’altezza delle Isole Britanniche e della Penisola Scandinava, dove il tempo sarà perturbato. Da noi prenderà piede una fase stabile ed anche abbastanza calda, con basso rischio di fenomeni temporaleschi, se si eccettua qualche colpo di tuono che aleggerà su limitati settori interni stante l’eccessivo calore pomeridiano.

Attorno alla metà di giugno qualcosa potrebbe cambiare. La seconda mappa è la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel valida per martedi 16 giugno:

Anche oggi possiamo confermare un parziale sgonfiamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale attorno alla metà del mese, stante l’ingresso di correnti più fresche ed instabili (frecce blu). Questa congiuntura sinottica potrebbe riaccendere alcuni temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica ed in parte sulle Alpi, senza disdegnare qualche sconfinamento lungo le fasce pianeggianti. Le temperature subiranno un calo e si porteranno su standard maggiormente gradevoli.