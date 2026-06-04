CALDO ad ondate fino al 15 giugno: temporali sempre in agguato

L’anticiclone subtropicale tenterà di consolidare la propria presenza sul bacino centrale del Mediterraneo nella settimana 8–14 giugno, ma lo farà con una dinamica tutt’altro che lineare. La sua struttura, pur robusta in quota, mostra infatti alcune fragilità lungo il bordo settentrionale, quello esposto alle ondulazioni atlantiche e alle infiltrazioni fresche provenienti dall’Europa centrale. È proprio qui che si giocherà la partita meteorologica del periodo, con un’Italia divisa tra stabilità quasi estiva al centro‑sud e una variabilità più marcata al nord.

Sul centro-sud, la cupola anticiclonica garantirà condizioni di stabilità prevalente: cieli sereni, ventilazione debole e temperature in progressivo aumento. Le massime, soprattutto nella seconda parte della settimana, potrebbero spingersi verso valori pienamente estivi, con punte prossime o localmente superiori ai 35°C nelle zone interne di Sicilia, Puglia, Basilicata, Lazio e Sardegna. Qui la sensazione sarà quella di un’estate già avviata, con scarsi segnali di disturbo.

Diverso il discorso per il settentrione, dove la tenuta dell’anticiclone appare più incerta. Le principali elaborazioni modellistiche concordano su un paio di finestre instabili, in particolare martedì 9 e mercoledì 10 giugno, quando correnti più fresche in quota potrebbero scivolare lungo il bordo orientale dell’alta pressione. In questo contesto, le aree più esposte risultano le Alpi, l’alto Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Alto Adige e, a seguire, parte della Romagna. Si tratterebbe di episodi brevi ma localmente intensi, con rovesci improvvisi, colpi di vento e qualche grandinata di piccola taglia. Ecco un esempio dell’instabilità temporalesca (verde più intensa) che potrebbe registrarsi mercoledì 10 giugno secondo il modello ECMWF su base grafica Meteologix:

La difficoltà previsionale nasce dal fatto che i modelli non concordano sulla profondità e sulla traiettoria delle infiltrazioni fresche: alcuni scenari vedono un coinvolgimento più deciso della Valpadana, altri limitano i fenomeni alle aree alpine e prealpine. Ciò che appare più probabile è una fase instabile circoscritta, seguita da un nuovo rinforzo dell’anticiclone nella seconda metà della settimana, quando la struttura subtropicale potrebbe finalmente imporsi con maggiore decisione.

Nonostante questo, il nord resterà in bilico: anche dopo il 10 giugno, piccoli impulsi freschi potrebbero continuare a lambire l’arco alpino e marginalmente l’Adriatico, mantenendo un rischio temporalesco latente, seppur irregolare e difficile da inquadrare con precisione.

Sintesi finale

L’anticiclone proverà a dominare la scena mediterranea tra l’8 e il 14 giugno, riuscendoci soprattutto al centro-sud, dove il tempo sarà stabile e caldo con punte fino a 35°C. Il nord, invece, resterà esposto a infiltrazioni fresche: i giorni più instabili sembrano martedì 9 e mercoledì 10, con temporali su Alpi e nord-est. Successivamente l’alta pressione potrebbe rafforzarsi, ma senza eliminare del tutto il rischio di nuovi episodi instabili. Le prossime emissioni chiariranno se questi “agguati” saranno marginali o più incisivi.