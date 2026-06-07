Domenica 7 giugno: quali regioni rischieranno l’ACQUAZZONE?

L’alta pressione ha preso possesso dei meridiani centro-meridionali europei e del Mediterraneo. L’Italia beneficia quindi di un periodo complessivamente stabile e con temperature in aumento. L’anticiclone, tuttavia, non ha la forza di proiettarsi in direzione dell’Europa centrale dove resta attivo un flusso occidentale fresco ed instabile che di tanto in tanto lambisce parte del nostro settentrione.

Il tempo dei prossimi giorni sarà proprio questo: tanto sole al centro, al sud e sulle Isole, maggiore instabilità invece sui settori più settentrionali del nord (in genere a nord del Po) dove non escludiamo temporali.

La prima cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 14 di domenica 7 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Mattinata domenicale stabile e soleggiata su quasi tutta l’Italia. Al nord avremo nubi basse sulla Liguria in dissolvimento, mentre dopo mezzogiorno qualche piovasco raramente temporalesco, in movimento da ovest verso est, interesserà essenzialmente il Trentino Alto Adige.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 di domenica 7 e le 2 di lunedi 8 giugno, in accordo con il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Piovaschi su ovest Alpi e bassa Val d’Aosta: i fenomeni proveranno a sconfinare sulle pianure sottostanti, ma tenderanno a dissolversi non appena si allontaneranno dalle montagne. Temporali maggiormente probabili su Valtellina, l’Alto Adige ed il nord del Friuli, in movimento da ovest verso est, senza sconfinamenti più a sud. Qualche piovasco o temporale non si esclude anche sull‘Appennino Piacentino ed Oltrepò Pavese nel pomeriggio, in cessazione in serata. Più a sud, qualche piovasco pomeridiano sulla Lucania, in cessazione in serata, per il resto tempo stabile, soleggiato con temperature in salita.