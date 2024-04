Fine settimana tra ACQUAZZONI, VENTO e la NEVE in Appennino

Giungono conferme anche oggi circa un fine settimana tutt’altro che stabile e mite in Italia con un tempo molto diverso rispetto al week-end scorso. Le mappe mostrano una forte zona anticiclonica che si stabilirà in sede inglese, mentre la nostra Penisola risentirà di ripetuti attacchi da parte delle correnti fredde da nord-est che oltre a determinare un clima abbastanza freddo, daranno adito ad una generale instabilità atmosferica con rovesci e nevicate in Appennino.

Vediamo tutto tramite la mappa sinottica prevista per le ore centrali di domenica 21 aprile:

E’ eloquente la massa fredda che scorrerà sul bordo sud orientale della figura stabilizzante posta in sede inglese. Si tratta indubbiamente di una situazione più invernale che primaverile, ma che comunque può benissimo verificarsi anche nel mese di aprile.

Dal punto di vista delle precipitazioni, risulta molto difficile la loro localizzazione, ma proviamoci lo stesso. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di sabato 20 aprile:

Rovesci soprattutto al centro e su parte del meridione. Piovaschi presenti comunque anche al nord, mentre il tempo sembra essere migliore sulle Isole e l’estremo sud. Attenzione alle nevicate che potrebbero scendere oltre i 1000-1200 metri sull’Appennino centro-settentrionale, anche se la quota neve sarà ancora da definire del dettaglio.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 21 aprile:

Rovesci più intensi lungo il versante adriatico, dalle Marche fino alla Puglia, con neve oltre i 1000-1200 metri. Tempo variabile-instabile altrove con piovaschi sparsi alternati a fasi più soleggiate. Temperature ad di sotto della media del periodo.