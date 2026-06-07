Che caldo giovedì 11! Punte di 37 gradi

Diventa ormai sempre più eloquente l’evoluzione meteo della settimana entrante. Da un lato il caldo africano continuerà a bussare alle porte dell’Italia e a portare temperature di tutto rispetto per il periodo. Dall’altro lato, però, ci sono anche le correnti nord-atlantiche che hanno ancora voglia di raggiungere il Mediterraneo portando acquazzoni, temporali e grandinate. Addirittura c’è ancora in ballo l’ipotesi di una clamorosa goccia fredda nel prossimo weekend, ovvero tra il 12 e il 14 giugno, che potrebbe far crollare le temperature e portare tanti altri temporali, ma di questo ne discuteremo in altri aggiornamenti.

Tra 8 e 11 giugno, ovvero nella prima metà della settimana, ci sarà certamente tanto di cui parlare. Le correnti in quota provenienti dall’Atlantico saranno responsabili di nuovi intensi temporali con chicchi di grandine frequenti, improvvisi nubifragi e forti raffiche di vento che sono destinati a colpire le regioni del nord Italia. In tutto questo, però, ci sarà ancora il caldo, considerando che le temperature continueranno a superare facilmente i 30°C anche al nord.

Caldo che sarà inesorabilmente il protagonista del tempo almeno fino all’11 giugno su tutto il centro-sud Italia e sulle isole maggiori. Secondo gli ultimi aggiornamenti del nostro modello matematico, le temperature massime più alte le registreremo nella giornata di giovedì 11 giugno.

Sulle regioni del sud si affacceranno masse d’aria di stampo palesemente subtropicale sahariano, che spediranno la colonnina di mercurio fino a 33-34°C su molte località tra Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Spuntano addirittura picchi di ben 36-37°C sul Foggiano e nelle zone interne della Sicilia, che solitamente in queste circostanze diventano le aree più calde d’Italia. Si tratta di valori pienamente estivi e decisamente elevati per la prima metà di giugno.

Insomma, sarà una settimana piuttosto calda per il centro-sud, ma il prosieguo, ovvero il periodo compreso tra il 12 e il 14 giugno, potrebbe riservare sorprese decisamente più fresche. L’eventuale ingresso di aria più fredda in quota potrebbe infatti riportare temporali diffusi e un sensibile calo delle temperature su molte regioni.

Tuttavia, come specificato ad inizio articolo, si tratta ancora di un’ipotesi tutta da confermare nei prossimi aggiornamenti.