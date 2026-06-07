Meteo estremo al Nord, ecco i giorni peggiori

Un weekend soleggiato, bello e caldo su tutta Italia lascerà spazio a una settimana un po’ più turbolenta, seppur ancora condizionata da temperature elevate. Il promontorio africano faticherà ad andar via, pertanto continuerà a inviare impulsi caldi dal Sahara verso il Mediterraneo, sebbene l’impatto maggiore sarà sulle regioni meridionali, dove arriveranno i valori più elevati.

Sul bordo settentrionale di questo immenso campo di alta pressione si affacceranno correnti più fresche in quota provenienti dall’Atlantico e saranno proprio queste a creare turbolenze e, logicamente, temporali con grandinate e acquazzoni. Insomma, su diversi territori del nord Italia servirà di nuovo l’ombrello dopo qualche giorno di tregua dal maltempo.

Il settentrione si troverà letteralmente tra due fuochi: da un lato il caldo proveniente da sud, che porterà tutti i giorni le temperature massime oltre i 30°C, addirittura fino a 33-34°C sulla Valpadana orientale; dall’altro lato il fresco proveniente dall’Atlantico, che scorrerà principalmente in alta quota ma sarà determinante per creare un forte gap di temperatura tra alta e bassa quota. Proprio per questo motivo si creeranno turbolenze importanti che sfoceranno in temporali intensi e colmi di pioggia e grandine.

Le primissime note instabili arriveranno nel corso di questo lunedì 8 giugno, ma saranno isolati temporali sui monti, mentre altrove continuerà a splendere il sole e continuerà ad accumularsi energia su valli e pianure.

Tra martedì 9 e giovedì 11 giugno, invece, il maltempo entrerà nel vivo su buona parte del nord Italia, ma in maniera particolare su Alpi, Prealpi e settori pedemontani. Ad alto rischio l’alta Lombardia, il Trentino-Alto Adige, l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono le piogge più sostanziose a seguito dei numerosi temporali che si svilupperanno nell’arco di 72 ore.

Martedì ci sarà un maggiore interessamento delle regioni nord-occidentali, poi tra mercoledì e giovedì il maltempo si accanirà soprattutto sul nord-est e sulla Lombardia. Come ci mostra il modello americano GFS su base grafica Meteologix, potrebbero precipitare in totale oltre 90 mm di pioggia a ridosso delle Alpi, indice di elevatissima instabilità e di temporali particolarmente insidiosi.

Oltre alla pioggia ci saranno anche grandinate e intense raffiche di vento, che potranno coinvolgere anche i settori pianeggianti tra Comasco, Milanese, Brianza, Bresciano, Bergamasco, Veronese, Vicentino, Trevigiano, Udinese e Pordenonese.

Isolati temporali anche in Emilia, rilievi liguri e Appennino centro-settentrionale. Molto più bello sul resto d’Italia, col caldo ancora protagonista.