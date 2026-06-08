TEMPORALI: aumenterà il rischio nelle prossime ore su queste regioni

Capita ormai raramente di ritrovare il vecchio Anticiclone delle Azzorre, il cui braccio orientale si protende dall’Atlantico verso il Mediterraneo, determinando tempo stabile in sede italica e caldo senza eccessi. I primi vagiti dell’estate meteorologica, iniziata lunedi scorso, stanno trascorrendo in compagnia di questa vecchia figura barica.

Risulta quindi normale nel mese di giugno che parte delle regioni settentrionali siano insidiate da correnti atlantiche in scorrimento oltre l’arco alpino. A tali correnti si associano spesso situazioni temporalesche che interesseranno Alpi, Prealpi e settori dell’alta Pianura Padana. Questo tipo di tempo andrà in scena sull’Italia nelle prossime 48-72 ore, iniziando in parte già dalla giornata odierna.

Ecco come si presenta la situazione a scala europea questa mattina attraverso l’immagine satellitare delle 7.30:

Un’immagine satellitare che mostra un’Estate vecchio stile in Europa ed in Italia. Notate il braccio orientale dell’alta pressione delle Azzorre che dal Vicino Atlantico si estende verso il Mediterraneo e l’Italia. Le perturbazioni scorrono all’altezza del 50° parallelo e di tanto in tanto “toccano” le nostre regioni settentrionali determinando instabilità sui settori più a nord. La coppia di perturbazioni presenti sulla Francia lambirà il settentrione tra martedi 9 e mercoledi 10 con alcuni temporali, mentre il resto d’Italia seguiterà ad avere tempo stabile e moderatamente caldo.

La seconda cartina mostra la sommatoria degli eventuali fenomeni attesi in Italia fino alle ore 14 di lunedi 8 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Tempo buono quasi ovunque se si eccettua qualche rovescio tra l’alto Piemonte e l’alta Lombardia soprattutto dopo il mezzogiorno, senza sconfinamenti in Pianura.

Passiamo adesso alla sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra le 14 di lunedi 8 e le 2 di martedì 9 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rischio di temporali tra pomeriggio e sera tra Alto Piemonte, bassa Val d’Aosta ed Alpi occidentali con tendenza a sconfinamento serale e notturno verso le aree di pianura adiacenti. Qualche temporale, essenzialmente pomeridiano, non si esclude in Alto Adige e forse tra l’Appennino Piacentino ed Oltrepò Pavese, in cessazione dopo il tramonto. Qualche piovasco essenzialmente pomeridiano sarà altresì possibile nelle aree interne del meridione, ma in cessazione al calare del sole. Su tutte le altre regioni tempo stabile e CALDO MODERATO