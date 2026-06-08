I TEMPORALI e gli ACQUAZZONI di martedì 9: le regioni colpite

L’alta pressione delle Azzorre si estenderà nei prossimi giorni al centro e al sud, dove determinerà tempo stabile, soleggiato e moderatamente caldo. Le regioni settentrionali verranno invece lambite da corpi nuvolosi legati a correnti fresche ed instabili di matrice atlantica che scorreranno sull’Europa centrale. Alcuni temporali saranno quindi probabili sui settori più settentrionali del nord nelle prossime 48-72 ore, associati a temporanei cali della temperatura.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 14 di martedì 9 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al centro, al sud, sulle Isole e sui settori del nord posti a sud del Po tempo stabile, a parte nubi basse in Liguria senza conseguenze. Rischio di temporali anche piuttosto intensi tra la notte ed il primo mattino tra alto Piemonte, Canton Ticino, medio-alta Lombardia, alto Veneto e Trentino Alto Adige. Fenomeni in attenuazione con l’incedere del soleggiamento, specie nelle aree di pianura.

Passiamo adesso alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 di martedi 9 e le 2 su mercoledi 10 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

POMERIGGIO: temporali o rovesci in formazione tra Alpi occidentali, bassa Val d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e Trentino Alto Adige; fenomeni assenti in pianura. Qualche piovasco non si esclude anche nelle aree interne della Lucania, in cessazione al calare del sole; su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato.

SERATA: sconfinamento dei temporali verso le aree di pianura prossime ai rilievi di Piemonte e Lombardia e contemporanea cessazione dei temporali sui monti. Rischio di temporali anche tra Trentino e Veneto settentrionale. NELLA NOTTE: possibile intrusione dei temporali anche sulla media pianura lombarda e veneta con fenomeni anche di una certa intensità; migliora in Piemonte, tempo stabile indicativamente a sud del Po, ma con lampi visibili verso nord. Sul resto d’Italia la sera-notte sarà invece stellata.