ADDIO caldo e stabilità; in vista FREDDO e MALTEMPO con anche la NEVE

Non è la prima volta che la primavera si addolcisce in maniera quasi melensa per poi soffiare sulla nostra Penisola freddo, maltempo ed in alcuni casi anche la neve. Gli sbalzi termici sono normali in primavera, che non deve essere scambiata per un anticipo d’estate. Ciò che non è normale è la forzatura termica quasi perenne verso il caldo; in altre parole, i valori termici che abbiamo avuto nel fine settimana sono stati troppo alti ed hanno accelerato in maniera anomala il processo vegetativo. Ora alcune aree ne pagheranno le conseguenze con un’ondata fredda che però rientra nei canoni della normalità di aprile.

Iniziamo con l’immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Sull’Italia è sceso un primo pacchetto di aria fredda che ha interessato segnatamente i settori orientali, anche se il calo termico c’è stato quasi ovunque. Al momento la nostra Penisola si trova inserita in un flusso di correnti nord-occidentali fresche ed instabili, in attesa di un secondo e più cospicuo pacchetto freddo che ci interesserà tra domani e la giornata di venerdì.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata odierna, mercoledi 17 aprile:

Tempo nel complesso soleggiato sul nord-ovest, sulla Sardegna ed all’estremo sud. Altrove tempo variabile/instabile con rischio di rovesci o brevi temporali più probabili nelle aree interne dell’Italia centro-meridionale. Qualche nevicata in Appennino oltre i 1500-1600 metri. Ventoso e temperature in calo ovunque, anche sensibile sulle regioni meridionali. Ecco il quadro dei valori termici attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori nel complesso gradevoli, più freddo nelle aree interne del centro e del meridione. La punta massima è attesa in Sicilia con 24°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, giovedi 18 aprile:

Come anticipato poco sopra, nuovo impulso freddo ed instabile sulla nostra Penisola con rovesci su gran parte del centro ed in parte anche al nord e sulla Campania. Quota neve in calo fino a 1000 metri sull’Appennino centro-settentrionale, ventoso e temperature in ulteriore calo.

