Il grande CALDO torna dal 13: le zone più colpite

La riscossa dell’anticiclone non è lontana, proprio quando sembrava sul punto di soccombere agli inserimenti dell’aria fresca atlantica. Il modello ECMWF scommette su di lui sin dal prossimo fine settimana 13-14 giugno, rispedendo al mittente tutti i tentativi delle correnti fresche ed instabili di inserirsi nel Mediterraneo e di condizionarne il tempo per giorno, mettendo KO l’estate.

L’instabilità insisterà sino a giovedì 11 giugno, poi lascerà spazio a questa subitanea rimonta anticiclonica, un abbraccio simile a quello di fine maggio ma con prospettive di durata ancora tutte da valutare, qui la media degli scenari del modello ECMWF per il 15 giugno su base grafica Meteociel:

La rimonta calda, con temperature che gradualmente tenderanno a guadagnare valori over 30°C, fino a toccare i 35-36°C, soprattutto su isole e centro-sud, potrebbe smorzarsi intorno al 19-20 giugno secondo il modello GFS; che vede un nuovo indebolimento della struttura anticiclonica e la penetrazione di una massa d’aria più fresca, favorevole a determinare temporali sparsi e un generale calo termico, ma questa ipotesi nelle ultime emissioni risulta piuttosto isolata.

Di conseguenza al momento l’opzione più probabile è l’avvento di un anticiclone sufficientemente forte da poter persistere almeno sino a domenica 21, pur con qualche disturbo temporalesco, che inciderà in prevalenza lungo l’arco alpino.

Ecco le temperature a 1500m previste per lunedì 15 giugno a 1500m secondo il modello ECMWF:

Sono già valori in quota tra 18 e 21°C che sottendono valori in pianura di 33-34°C, salvo lungo le coste dalle brezze di mare ancora relativamente fresche. E’ una rimonta che sinceramente non ci aspettavamo, una bella botta calda, dopo diverse emissioni in cui l’anticiclone sembrava in crisi ed in balia delle correnti atlantiche e persino nord europee.

Dunque dopo la fase instabile tra il 9 e il 10 prevista al nord con temporali anche forti e quella di striscio lungo l’Adriatico per giovedì 11, il tempo dovrebbe rimettersi al bello stabile e proporci un caldo sempre più afoso ed intenso.