25 Aprile Sotto la Pioggia? Le Previsioni Meteo Indicano Freddo e Maltempo ma non ovunque

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici non promettono nulla di buono riguardo l’evoluzione meteo dei prossimi 7-10 giorni. L’alta pressione subtropicale, grande protagonista della prima metà di aprile, è stata letteralmente spazzata via dalle fredde correnti provenienti dal Nord Europa, che hanno riportato temperature più in linea con il periodo. Ma, come già annunciato nei precedenti editoriali, non si tratterà di una toccata e fuga dal freddo, bensì di una lunga fase instabile alimentata costantemente da correnti fredde settentrionali.

L’intera massa d’aria fredda si isolerà nei prossimi giorni tra l’Europa centro-orientale e il Mediterraneo, ponendo le basi per una lunga fase instabile e prettamente temporalesca. Caro lettore, non andiamo incontro a ondate di gelo o capaci di portare la neve fino in pianura, tuttavia le temperature rimarranno costantemente al di sotto delle tipiche medie del periodo, garantendo giornate gradevoli in presenza del sole e notti piuttosto fredde, anche col rischio di brinate e gelate tardive su valli e pianure. Questa possibilità, che andrebbe a danneggiare il comparto agricolo, potrebbe manifestarsi soprattutto dal weekend sulle regioni del Nord e le zone interne del Centro Italia.

Le fredde correnti da nord e da nord-est ci faranno compagnia anche nel corso della prossima settimana e finanche nella giornata del 25 aprile. Sebbene sia probabile che queste masse d’aria fredde continuino a sorvolare il Mediterraneo anche durante la festa della liberazione, non è altrettanto chiaro invece dove andranno a posizionarsi i centri di bassa pressione. Questo significa che è ancora troppo presto per capire dove precisamente potrebbe piovere, dove potrebbero svilupparsi temporali più forti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, è probabile un nuovo afflusso d’aria fredda sul centro-sud Italia che garantirebbe lo sviluppo di una depressione colma di nubi, piogge diffuse con qualche isolato forte temporale. Acquazzoni e temporali potrebbero interessare anche il nordest durante la festa della Liberazione, come si evince dal rischio di precipitazioni riguardante il ponte del 25 aprile:

Di seguito possiamo osservare le piogge attualmente previste per il 25 aprile su tutta Italia:

Le precipitazioni più corpose sono previste al momento sul medio-basso Tirreno, le regioni del Sud e sul Triveneto. Ma, come già spiegato poc’anzi, è ancora troppo presto per capire quali regioni saranno maggiormente coinvolte dalle precipitazioni. Occorre attendere almeno altri tre giorni prima di delineare una previsione quantomeno affidabile.