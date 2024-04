Nooo!? Anche il Ponte del Primo Maggio perturbato?

La fase instabile che ha appena preso il via è destinata a durare con buona probabilità sino alla fine di aprile, coinvolgendo persino il Ponte del Primo Maggio. Le prime proiezioni dei modelli per l’intervallo di tempo compreso tra domenica 28 e mercoledì 1° maggio indicano una curvatura ciclonica delle correnti a ridosso dell’Italia, con un’interazione tra le masse d’aria fredde in discesa dal nord Europa e quelle di matrice atlantica.

Ecco un paio di mappe che esprimono più di ogni parola quale potrebbe essere l’evoluzione:

Un’evoluzione perturbata molto pesante che coinvolgere almeno sino al 2 maggio tutta la Penisola. La depressione infatti poi andrebbe a localizzarsi sul meridione, così come vediamo qui sotto:

A supportare comunque le condizioni instabili previste c’è la media degli scenari del modello americano che fin da domenica 28 aprile prevede una saccatura ben decisa a coinvolgere l’Italia con associata anche una importante perturbazione atlantica:

E adesso chiudete gli occhi prima di guardare questa mappa: gli accumuli potrebbero davvero essere così abbondanti? Se andasse veramente così, SI. E questo certamente taglierebbe le gambe magari al turismo, ma aiuterebbe il sud assetato: