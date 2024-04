Aggiornamenti SCONVOLGENTI: avremo un finale di aprile PAZZO

Questa mattina il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha aggiornato la linea di tendenza del tempo fino al termine del mese di aprile. Prima di iniziare, facciamo la solita premessa: “Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Una cosa e certa: il tempo a scala europea ed italica non sarà monotono in questo frangente temporale. Iniziamo con le ANOMALIE TERMICHE previste fino a DOMENICA 21 APRILE:

Da tempo non si vedeva un sotto media termico così marcato ed esteso in Europa. Sull’Europa centrale le temperature saranno tra i 4 ed i 6° al di sotto dei valori normali. In Italia avremo un sotto media termico tra 1 e 2° al nord e nelle aree interne del centro, mentre sul resto d’Italia si prevedono valori in media o leggermente superiori (tra 0.5° e 1° sopra media).

Sul fronte delle precipitazioni, queste sono le ANOMALIE PRECIPITATIVE attese in Europa fino a DOMENICA 21 APRILE:

Correnti in prevalenza settentrionali in Italia con tempo piovoso lungo il versante adriatico e al meridione. Più secco invece al nord, sulla Sardegna e sul Tirreno.

Passiamo ora al lasso temporale compreso tra il 22 e il 28 aprile. Iniziamo con le ANOMALIE TERMICHE:

Gran parte d’Italia al freddo, segnatamente il nord ed il centro, con anomalie al ribasso fino a 4° al nord e tra 1 e 2° al centro e su parte del meridione peninsulare. Resteranno in media termica solo le Isole e le estreme regioni meridionali. Quasi tutta Europa sarà alle prese con temperature inferiori alla media del periodo fino a 6° in meno sull’Europa centrale.

Molto interessante anche il quadro delle ANOMALIE PRECIPITATIVE a scala italica attese per il medesimo lasso di tempo, ovvero tra il 22 e il 28 aprile:

Si prevede un finale di aprile eccezionalmente piovoso (e nevoso sui rilievi) su gran parte del nord e del centro Italia. A tutto ciò si contrapporrà un clima secco che interesserà le Isole e gran parte del meridione con una dicotomia pluviometrica importante tra nord e sud Italia.