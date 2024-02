Meteo 7 giorni: pronti a piombare in tardo autunno, ma si temono estremi

Il ritorno delle perturbazioni atlantiche apre ufficialmente una fase molto più dinamica e perturbata che ci accompagnerà per molti giorni, addirittura fino alla prima settimana di marzo. Un fatto insolito e straordinario considerando gli ultimi tempi decisamente avari di pioggia.

La settimana in arrivo sarà molto perturbata, grazie all’affondo di una massa d’aria fresca sul Mediterraneo occidentale che darà vita a un ciclone molto produttivo. La pioggia prima riguarderà il Nord tra lunedì e mercoledì, poi anche centro e sud tra mercoledì e venerdì, accompagnandoci praticamente fino al termine del mese.

Il Nordovest sarà uno dei settori più colpiti dalle piogge grazie al ritorno attesissimo dei venti di scirocco. Si prevedono circa 3 giorni di pioggia tra lunedì e mercoledì, con accumuli decisamente abbondanti come non si vedeva da mesi se non addirittura da anni su diverse località. Tuttavia passare da un eccesso all’altro non è mai un segnale positivo: l’arrivo di forti piogge e locali nubifragi potrebbe causare situazioni di disagio o addirittura episodi alluvionali. Insomma occorrerà effettuare un costante monitoraggio delle piogge e dei corsi d’acqua.

Infine la perturbazione arriverà al sud, dove porterà forti venti, piogge e locali violenti temporali specie sull’arco ionico. Gli ultimi due giorni di febbraio saranno senz’altro molto perturbati su tutto il Meridione.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 25 febbraio: maltempo diffuso al sud con piogge per gran parte della giornata. Più stabile al centro e Nordest, tornano le piogge al Nordovest.

Lunedì 26 febbraio: maltempo diffuso al nord e centro Italia, venti di scirocco colmi di pioggia per il Nordovest. Nevicate fino in alta collina sul Piemonte e Valle d’Aosta.

Martedì 27 febbraio: maltempo diffuso specie sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e al Nordovest con rischio nubifragi. Forti nevicate sulle Alpi, occasionali nevicate al Nordovest in alta collina.

Mercoledì 28 febbraio: maltempo sulle regioni centrali, ciclone in via di sviluppo sul canale di Sicilia e peggioramento imminente sulle isole maggiori entro sera. Ancora pioggia al Nordovest, ma tendenza ad esaurimento dei fenomeni.

Giovedì 29 febbraio: finale del mese e dell’inverno meteorologico con un ciclone in risalita dal nord Africa. Venti intensi su tutto il centro-sud, piogge e temporali sul Meridione e centro Italia. Rischio nubifragi e mareggiate impetuose sul versante ionico.

Venerdì 1 marzo: ultime piogge al sud e medio-basso Adriatico, il ciclone si muove verso est.

Sabato 2 marzo: da confermare nuovo peggioramento al nord e regioni tirreniche.

Queste le piogge cumulate previste fino a venerdì 1° marzo:

