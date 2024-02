EDIZIONE STRAORDINARIA: lunedì NEVE sino in collina su parte del nord e tanto maltempo in arrivo sull’Italia

Da tanto, troppo tempo, non assistevamo ad una situazione potenzialmente tanto perturbata sulla nostra Penisola; se venissero confermati anche solo gli accumuli previsti sino a mercoledì 28 febbraio (e preferiamo non mostrarvi per scaramanzia quelli dei giorni successivi) il problema della siccità sarebbe risolto per diverse regioni e non solo, per tutta la parte iniziale della primavera potremmo vivere di rendita, anche se all’improvviso il cielo decidesse di chiudere i rubinetti.

Guardate che depressione cari lettori! Una di quelle da lustrarsi gli occhi ed è destinata a colpirci quasi tutti, sia pure con modalità diverse ed accanendosi inizialmente anche un po’ troppo sul settore nord-occidentale, qui nella posizione in cui è attesa lunedì 26 alle ore 13:

Qui invece nella posizione in cui la dovremmo ritrovare nella mattinata di giovedì 29 febbraio, cioè a ridosso delle due isole maggiori, a portare maltempo soprattutto al centro e al sud:

La fase più interessante sarà però quella iniziale, dove ci aspettiamo che una sacca d’aria fredda che raggiungerà il nord nella giornata di sabato 24 e che insisterà sino alla serata di lunedì 26 febbraio, favorisca nevicate sino a quote collinari sul settentrione, ma con limite in graduale rialzo con il passare delle ore per il costante richiamo di aria mite dai quadranti meridionali e perché comunque ormai il sole di fine febbraio scalda non poco le nostre giornate, guardate comunque le temperature previste a 1500m per l’alba di lunedì:

Ed ecco gli accumuli nevosi previsti sino all’alba di mercoledì 28 febbraio secondo il modello europeo:

Vi mostriamo anche la fase precipitativa più intensa prevista nella notte tra lunedì 26 e martedì 27, con particolare accanimento sul nord-ovest:

E guardate la sommatoria delle precipitazioni previste proprio sino a mercoledì 28, senza considerare quelle successive, legate alla seconda vita del vortice (tra il 29 e il primo marzo) che verranno trattate in un altro articolo (il rosa shocking certifica cumulate prossime ai 100-150mm, meno coinvolto il medio Adriatico in questa prima fase):

Non scherza, ma è meno debordante anche il modello tedesco, Abruzzo in ombra pluviometrica ma tanta tanta pioggia sul nord-ovest che chiuderebbe i conti con la siccità (anzi rischierebbe una mini alluvione):