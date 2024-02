Meteo: apice del maltempo ancora lontano, fine mese TURBOLENTO

Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia in queste ore, determinando un peggioramento netto del tempo che va ad interrompere, finalmente, una lunga fase stabile e siccitosa. Ieri la pioggia ha bagnato tutto il nord, mentre copiose nevicate sono avvenute sulle Alpi, localmente fino a quote basse nei fondovalle. Ora il fronte instabile si è spostato al sud, dove persisterà fino a domani sera determinando piogge forti e persistenti.

Nel frattempo sta tornando qualche sprazzo di Sole al nord, ma dobbiamo ricordare che si tratta di un miglioramento effimero e momentaneo, poiché il tempo è destinato a peggiorare nuovamente per l’avvicinamento di un’altra perturbazione tra domenica e l’inizio di settimana.

Una saccatura fresca nord-atlantica affonderà tra Spagna, Francia e Baleari, scatenando un richiamo umido e tiepido verso l’Italia: questo sensibile incremento dell’umidità, legato ad una circolazione prettamente sud-orientale, produrrà piogge degne di nota su tutto il Nordovest, come non si vedeva da tempo. Tra domenica, lunedì e martedì pioverà su tantissime località di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia, con accumuli abbondanti. Nevicherà sulle Alpi, a tratti fino in collina al Nordovest.

Ma non è tutto: questa stessa perturbazione si dirigerà più a sud, dove evolverà in ciclone particolarmente insidioso che a metà prossima settimana investirà il Meridione. Il ciclone entrerà in azione tra 28 e 29 febbraio, con venti forti di scirocco su tutto il sud (fino a 90 km/h), e piogge intense con rischio nubifragi.

Eloquenti gli accumuli di pioggia previsti fino al termine di febbraio: il modello americano GFS mostra piogge abbondanti con picchi oltre 200 mm su Liguria e Piemonte, fino a 150 mm al sud.