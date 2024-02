La rivincita del Nord-ovest, in arrivo tre giorni di pioggia e NEVE

La pioggia è tornata a bagnare abbondantemente tante città del nord nel corso delle ultime ore (mediamente oltre 50mm), ma come più volte vi abbiamo ribadito siamo solo agli inizi di un lungo peggioramento del tempo. Le perturbazioni atlantiche continueranno a scorrere sull’Europa e sull’Italia, determinando altre occasioni di pioggia e neve nel finale di Febbraio ed anche nei primi giorni di Marzo. Insomma stiamo tornando a commentare scenari promettenti in ottica maltempo, come non succedeva da svariati mesi.

L’apice del maltempo lo raggiungeremo tra lunedì e venerdì, quando una profonda saccatura fresca atlantica scivolerà sul Mediterraneo occidentale dando vita ad una depressione colma di maltempo che prima riguarderà il nord e poi probabilmente anche il sud:

Stando alle attuali previsioni per la prima parte della prossima settimana, potremmo parlare a tutti gli effetti della rivincita del Nord-ovest: uno dei settori italiani più duramente colpiti dalla siccità e dalla scarsità di pioggia, poiché spesso interessato da correnti sfavorevoli e più secche, ritroverà confidenza con le precipitazioni.

Qualche fenomeno è previsto già nel corso di questo fine settimana, ma il maltempo entrerà nel vivo da lunedì quando soffieranno correnti di scirocco ricche di umidità. Il tanto atteso scirocco porterà la pioggia su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia per almeno tre giorni, una situazione che non si osserva da fin troppo tempo.

La posizione della perturbazione sarà determinante per l’arrivo dei venti di scirocco per almeno tre giorni consecutivi: potrebbe piovere per almeno 72 ore quasi ininterrottamente, ma è chiaro che gli accumuli più importanti riguarderanno i settori montuosi dove agirà il fenomeno dello STAU.

Difatti al momento si prevedono accumuli pluviometrici totali, fino a mercoledì, fino a 250 mm a ridosso dei rilievi e nei settori pedemontani del Piemonte e in Liguria (anche se riteniamo sia un quantitativo un po’ sovrastimato):

Non farà freddissimo, sia chiaro, ma la quota neve dovrebbe assestarsi attorno ai 1000 metri su gran parte dell’arco alpino. Per quanto riguarda Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, tuttavia, la neve potrebbe cadere più in basso, fino a raggiungere quote collinari. Sulle Alpi occidentali potrebbero precipitare tra 1 e 2 metri di neve fresca, uno scenario assolutamente benvenuto seppur in grande ritardo: