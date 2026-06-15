Le ULTIMISSIME sui TEMPORALI di lunedì15: le aree coinvolte

Dopo un fine settimana splendido da nord a sud, l’alta pressione chinerà leggermente la testa nelle prossime 24-36 ore. Si tratterà di una lieve e temporanea attenuazione del gigante stabilizzante, ma sufficiente ad innescare qualche temporale su limitate aree dell’Italia nei prossimi 2 giorni.

Vediamo come si presenta la situazione alle ore 8 di lunedi mattina secondo l’occhio vigile del satellite:

L’alta pressione subisce qualche relativo disturbo, sia sul fianco settentrionale, ma in parte anche su quello meridionale. Un corpo nuvoloso afro-mediterraneo sta interessando la Sardegna con qualche modesto rovescio a base alta, mentre la parte terminale di una perturbazione si appoggia all’arco alpino e nelle prossime ore potrebbe dispensare qualche temporale in prossimità della chiostra montuosa. Si tratta in sostanza di una “temporanea distrazione” del colosso stabilizzante che a partire da metà settimana è previsto rinforzare nuovamente e considerevolmente su una buona fetta del nostro Continente, ma ne riparleremo.

La cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le ore 14 di lunedi 15 e le 2 su martedì 16 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

In mattinata avremo qualche piovasco o goccia di pioggia a base alta sulla Sardegna, cielo velato al nord, nubi basse sulla Liguria centro-occidentale e tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio ed in serata rischio di temporali tra l’alto Veneto, il Trentino ed il Friuli, possibile qualche sconfinamento dopo il tramonto verso le aree di pianura adiacenti. Qualche temporale pomeridiano sarà altresì probabile sulle Alpi Marittime e l’Appennino Tosco-Emiliano. Possibili nuclei piovosi a base alta sulla Sardegna meridionale (poche gocce di pioggia), per il resto tempo asciutto e soleggiato. TEMPERATURE in lieve flessione rispetto al week-end al nord e al centro, stazionarie al sud.