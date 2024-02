Meteo 15 giorni: altra PIOGGIA e NEVE in montagna nei primi giorni di marzo, poi temporanea tregua?

Anche oggi possiamo confermare come la fase instabile, a tratti anche perturbata, che ci sta interessando potrebbe estendersi (sebbene a fasi alterne) fino ai primi giorni di marzo. Spazio quindi a nuove piogge, nuove nevicate sui monti, ma in un contesto termico generalmente non freddo. Successivamente, attorno al 5-6 di marzo, l’atmosfera potrebbe temporaneamente placarsi stante la maggiore presenza dell‘alta pressione che dall’Europa orientale ricaccerà la figura perturbata atlantica verso occidente.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di sabato 2 marzo secondo la media degli scenari del modello americano:

La voragine barica sull’Europa occidentale invierà correnti miti, ma umide da sud-ovest che determineranno condizioni di maltempo soprattutto al nord e lungo il versante tirrenico. Sulle Alpi arriveranno nevicate anche abbondanti, ma a quote piuttosto alte.

La seconda mappa focalizza lo sguardo proprio su questo punto, ovvero sulla probabilità di avere precipitazioni in Italia nella giornata in parola, ovvero sabato 2 marzo. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Come si diceva poco sopra, le probabilità maggiori di avere precipitazioni saranno ubicate al nord e lungo il versante tirrenico, con nevicate sulle Alpi a quote medio-alte. Risulterà invece più bassa la probabilità di pioggia lungo il versante adriatico, sulle Isole ed al sud ad eccezione della Campania e della Calabria Tirrenica.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, attorno al 5-6 marzo il tempo dovrebbe in parte migliorare. Così almeno viene contemplato dalla media degli scenari americana valida per mercoledi 6 marzo.

Il rinculo della depressione in Atlantico faciliterà l’arrivo di un po’ di alta pressione in Italia con condizioni di tempo più stabile ed un clima nel complesso mite.