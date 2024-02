Meteo: prima il nord, poi il sud, ciclone con NUBIFRAGI confermato

Piove in queste ore su tante località del centro e del nord, per merito di una perturbazione atlantica che assumerà a tutti gli effetti il ruolo di apri-pista per altre numerose perturbazioni. La giornata di oggi, infatti, è solo la prima di tante altre perturbate che vivremo nel finale di febbraio ed anche nei primi giorni di marzo.

L’apice di questa fase perturbata arriverà, ormai con alta probabilità, tra il 26 febbraio e il 1° marzo, momento in cui una vasta saccatura fresca nord-atlantica si immergerà fin sul nord Africa, con effetti decisamente vistosi lungo la nostra penisola.

La saccatura fresca affonderà su Spagna, Mediterraneo occidentale e Algeria, scatenando una netta risalita di aria umida e più tiepida dai quadranti meridionali verso l’Italia. In questi casi sono le regioni del nord e dell’alto Tirreno a ricevere le piogge più abbondanti, determinate dall’immensa quantità di aria umida che avanza verso nord, andando ad impattare sui rilievi fino a generare nubi cariche di pioggia.

Tra lunedì 26 e martedì 27 potremmo imbatterci in 48 ore di forte maltempo su gran parte del nord, in particolare su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Friuli e alta Toscana. La saccatura fresca avanzerà da nord verso sud, in direzione dell’Algeria, considerando che sui Balcani avremo un anticiclone di blocco decisamente determinante nell’evoluzione di questa ondata di maltempo.

Solitamente in presenza di questi anticicloni di blocco assistiamo a piogge persistenti e temporali stazionari sul nordovest, specie in Liguria e Piemonte. Non a caso le previsioni relative agli accumuli di pioggia tra 26 e 27 febbraio mostrano picchi di oltre 200 mm su Piemonte e Liguria (in viola).

Dopo aver colpito il nord Italia e l’alto Tirreno, toccherà al sud e le isole maggiori. La saccatura fredda, come già detto, affonderà fin sull’Algeria, andando ad impattare sulla catena dell’Atlante. Qui si svilupperà una depressione orografica che si intensificherà molto velocemente non appena si sarà diretta sul canale di Sicilia. Tale depressione si evolverà in un evidente ciclone extra-tropicale molto profondo e insidioso, il quale minaccia di attraversare tutto il sud Italia. Tutto questo tra 28, 29 Febbraio e 1° Marzo.

Tra 28 e 29 febbraio si prevedono piogge diffuse al centro e al sud, con rischio di locali nubifragi e temporali stazionari tra Calabria, Basilicata e Puglia. Oltre alla pioggia, il ciclone innescherà forti venti di scirocco su tutto il sud, con raffiche oltre 90 km/h.