Inizio settimana prossima con altro INTENSO MALTEMPO: STATO di ATTENZIONE per alcune regioni!

Dal nulla al troppo? Beh, non è la prima volta che la natura si comporta in questo modo, anche se negli ultimi anni questi comportamenti di “tutto o nulla” si sono esacerbati con il cambiamento climatico. Prima era il turno dell’alta pressione mite e statica, ora è arrivato quello della pioggia (e della neve in montagna) con intense perturbazioni che si susseguono in serie, scaricando grossi accumuli pluviometrici e nivometrici, in un contesto termico mai troppo freddo.

Dopo il maltempo che colpirà il meridione nel fine settimana, una nuova perturbazione si farà strada al nord e al centro nella giornata di lunedi 26 febbraio, con precipitazioni che su alcune regioni saranno abbondanti.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia nelle ore centrali di lunedi 26 febbraio:

1 di 1 ‘

Il settore di nord-ovest sarà sotto il tiro di intense precipitazioni che scaturiranno da un richiamo sciroccale sostenuto indotto da una depressione ben strutturata sulla Francia. La presenza di un po’ di aria fredda in Val Padana accentuerà i contrasti e garantirà una quota neve più bassa rispetto a quella presente attualmente, ma vediamo subito le mappe.

La prima ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 26 febbraio:

1 di 1 ‘

Attenzione alla Liguria centro-occidentale dove si prevedono precipitazioni molto intense e con accumuli elevati. Molta neve cadrà oltre i 700-800 metri tra Appennino Ligure occidentale, Marittime e Alpi occidentali, oltre gli 800-1100 metri sul restante arco alpino procedendo da ovest verso est. Neve più o meno abbondante anche sull’Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1200-1300 metri.

Piogge e rovesci su buona parte del nord ad eccezione dell’estremo nord-est. Rovesci anche su Toscana, Umbria occidentale, Sardegna e alto Lazio. Altrove variabilità con basso rischio di pioggia a parte qualche rovescio sulla Calabria Ionica. Forte vento di Scirocco ovunque, clima molto mite al sud e al centro, freddo al nord.

Passiamo ora alla giornata di martedi 27 febbraio. Sussistono ancora un po’ di dubbi sulla collocazione dei massimi di pioggia, ma la situazione a grandi linee dovrebbe essere questa:

1 di 1 ‘

Maltempo al nord, lungo il Tirreno, le zone interne del centro e la Sardegna con piogge anche intense. La quota neve al settentrione viene vista in rialzo nell’arco della giornata, ma al mattino potrebbe ancora cadere a quote relativamente basse sul nord-ovest (900-1000 metri).

Tempo asciutto invece lungo il versante adriatico e le regioni meridionali ad eccezione della Campania che avrà rovesci. Ancora correnti sciroccali sostenute, mitezza al centro-sud e clima ancora un po’ freddo al nord.