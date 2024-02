Week-end di INTENSO MALTEMPO su alcune regioni: attenzione a…

Durante il prossimo fine settimana il maltempo si sposterà al meridione. Si spera che su queste aree non si passi dal nulla al troppo in fatto di pioggia, in quanto gli accumuli previsti tra sabato e domenica sembrano importanti su queste zone. Altrove avremo invece condizioni di variabilità con un clima un po’ più freddo ed il rischio di locali acquazzoni su alcuni settori del nord e della Sardegna, accompagnati anche da qualche colpo di tuono.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, sabato 24 febbraio:

La perturbazione raggiungerà il meridione con piogge e rovesci specie su Sicilia, Calabria e settore ionico. Molto più sporadiche le piogge sulle restanti aree del meridione. Sul centro peninsulare avremo condizioni di variabilità, ma il rischio di pioggia si manterrà basso. Sulla Sardegna invece saranno possibili locali acquazzoni specie sulla parte occidentale dell’Isola.

Al nord avremo invece un tempo maggiormente instabile. Rovesci anche accompagnati da qualche colpo di tuono agiranno sulla Liguria orientale e sulla Lombardia specie nel pomeriggio. Sul resto del settentrione tempo variabile con belle schiarite e basso rischio di pioggia. Temperature in moderato calo sull’Italia, che verrà raggiunta da aria moderatamente più fredda di matrice nord atlantica.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nell’arco di domenica 25 febbraio:

MASSIMA ATTENZIONE tra la Sicilia e la Calabria, non che il sud della Puglia e il Golfo di Taranto. Qui avremo piogge molto intense e temporali con accumuli piovosi anche elevati tra Sicilia e Calabria. Ricordiamo che i terreni sono molto secchi in questi settori ed una massa d’acqua simile verrà assimilata male dalla terra. Sul resto d’Italia condizioni di variabilità con tendenza ad i primi rovesci al nord-ovest stante l’avvicinamento di una nuova perturbazione. Temperature nel complesso fresche, specie al nord e al centro.