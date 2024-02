Forte PERTURBAZIONE in transito: MALTEMPO con PIOGGE anche intense e NEVICATE

Un imponente sistema frontale sta interessando vaste aree del settentrione e del centro. Vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento sul nostro Paese:

Le piogge più intense sono ubicate tra la Liguria orientale, la Toscana e parte del nord-est. Il fronte freddo sta entrando in queste ore sul settore di nord-ovest ed è seguito da schiarite, oltre ad un modesto calo delle temperature.

La perturbazione insisterà nella giornata odierna soprattutto al nord-est, al centro e sulla Campania. Domani invece veleggerà verso il meridione dove formerà una depressione sullo Ionio che darà maltempo specie sulle regioni estreme ed in Sicilia nel week-end.

Andiamo però con ordine perchè oggi finalmente c’è molta carne al fuoco. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 24 febbraio:

Il maltempo con rovesci anche intensi e temporali si concentrerà soprattutto al nord-est, sul Tirreno e tutte le aree interne. Quota neve in calo sulle Alpi fino a 800-1000 metri in chiusura di passaggio. Più sporadici i fenomeni lungo il versante adriatico ed al sud ad eccezione di Campania e Calabria Tirrenica che avranno acquazzoni anche forti. Attenzione ai venti forti di Ostro, tendenti a piegare da Maestrale sulla Sardegna con mari in condizioni non ottimali.

Sul fronte termico, valori ancora molto miti al sud, in lieve calo sul resto d’Italia, ma non farà assolutamente freddo:

Punte di 17-18° in Sicilia, sulla Puglia e lungo il versante adriatico. Un po’ più basse le temperature nelle aree interne dell’Italia centrale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, sabato 24 febbraio:

Un peggioramento interverrà all’estremo sud con rovesci anche intensi sulla Sicilia, la Calabria e il settore ionico. Sul resto d’Italia condizioni di variabilità con locali acquazzoni al nord, localmente accompagnati da qualche colpo di tuono. Temperature in calo su tutta l’Italia, in modo particolare al settentrione.