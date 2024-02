Meteo 7 giorni: una settimana come non si vedeva da tempo

Ci stiamo avviando verso la fine di febbraio e dell’inverno meteorologico, e a quanto pare l’atmosfera ha deciso di regalarci il primo vero periodo perturbato del 2024 e dell’intera stagione invernale. Sia chiaro, non vivremo giornate pienamente invernali, anzi potremmo definirle tardo-autunnali considerando che avremo a che fare con masse d’aria nord-atlantiche.

Il maltempo sta invadendo in queste ore centro e nord Italia, come certamente avrete potuto constatare. Tuttavia l’apice del maltempo è ancora lontano, addirittura previsto per la prossima settimana quando irromperà una potente saccatura instabile da ovest, che darà vita ad un ciclone molto insidioso.

Anche il week-end non starà a guardare: un fronte stazionario si posizionerà tra centro e sud determinando frequenti piogge e locali acquazzoni intensi specie nel corso di domenica sul Meridione. Il tempo sarà più variabile al nord, dove torneranno sprazzi di sereno specie nel corso di domenica.

Ma con l’arrivo della nuova settimana il maltempo tornerà a ruggire sul nord Italia ed il medio-alto Tirreno, stante l’arrivo di un carico d’umidità considerevole da basso Mediterraneo. Merito di una profonda saccatura fresca che si fionderà sul Mediterraneo occidentale e le coste nordafricane. Il Nordovest potrebbe fare i conti con piogge persistenti e locali nubifragi, con accumuli superiori ai 200 mm.

Infine questa massa d’aria fresca darà vita ad un ciclone sul nord Africa, destinato a risalire verso il sud Italia con forti venti e tanta pioggia.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 24 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, specie sul lato tirrenico. Instabilità sparsa al nord con neve oltre 1000 metri.

Domenica 25 febbraio: maltempo diffuso al sud con piogge per gran parte della giornata. Più stabile al centro e Nordest, tornano le piogge al Nordovest.

Lunedì 26 febbraio: maltempo diffuso al nord e centro Italia, altro fronte intenso in arrivo da ovest. Scirocco al sud.

Martedì 27 febbraio: maltempo diffuso e rischio nubifragi specie sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e al Nordovest con rischio nubifragi.

Mercoledì 28 febbraio: maltempo sulle regioni centrali, ciclone in via di sviluppo sul canale di Sicilia e peggioramento imminente sulle isole maggiori entro sera. Ultime piogge al nord.

Giovedì 29 febbraio: finale del mese e dell’inverno meteorologico con un ciclone in risalita dal nord Africa. Venti intensi su tutto il centro-sud, piogge e temporali sul Meridione e centro Italia. Rischio nubifragi e mareggiate impetuose sul versante ionico.

Venerdì 1 marzo: ultime piogge al sud e medio-basso Adriatico, il ciclone si muove verso est.

