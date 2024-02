Maltempo chiama maltempo: doppio ciclone in arrivo sino ai primi di marzo?

Si comincerà con il primo assalto: quello tra domenica sera 25 febbraio e martedì 27 febbraio, che concernerà soprattutto il nord-ovest, tanto è vero che sono attesi accumuli di pioggia considerevoli ed anche nevicate abbondanti, dapprima sino a quote prossime ai 500-700m, poi in graduale rialzo sino ai 1400m.

Poi la depressione si sposterà verso le regioni centrali e, pur perdendo forza, dispenserà precipitazioni anche sul resto del Paese tra mercoledì 28 e venerdì 1° marzo, eccola:

Facciamo allora il punto della sommatoria dei fenomeni previsti proprio sino a venerdì 1° marzo secondo il modello americano, si nota il picco di 208mm sull’alto Piemonte:

Di seguito anche gli accumuli delle nevicate, che purtroppo ancora una volta non riusciranno a coinvolgere in maniera importante il settore appenninico (troppo caldo):

Il secondo ciclone dovrebbe invece raggiungerci dalla Francia tra sabato 2 e domenica 3 marzo, ma qui i modelli si dividono in maniera davvero netta: secondo il modello europeo il ciclone ci piomberà addosso senza mezzi termini coinvolgendo soprattutto il nord e il centro Italia, come vediamo qui sotto:

Il maltempo porterebbe anche del freddo e nuove nevicate sul settore alpino, poi anche in Appennino, se davvero la depressione entrasse in modo così netto, qui il quadro termico a 1500m previsto sempre dal modello europeo per la notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo, notate l’aria fredda in procinto di sfondare sulle nostre regioni dalla Francia:

Altri modelli però questo maltempo lo mandano dritto dritto sull’Iberia e fanno rimontare su di noi addirittura l’alta pressione (sia pure in modo parziale), è il caso del modello americano, ma anche di altri:

Al momento però ci sono almeno il 60% di probabilità di un bis ciclonico diretto proprio sulla Penisola. Quindi seguite con trepidazione tutti i nostri prossimi aggiornamenti!