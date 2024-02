ATTENZIONE! Forte MALTEMPO in arrivo su gran parte d’Italia; previste piogge intense e NEVICATE anche a bassa quota

Dal nulla al troppo. A metà della settimana prossima alcune aree della nostra Penisola si troveranno con un carico di pioggia davvero esagerato in un periodo in cui le precipitazioni non dovrebbero essere particolarmente abbondanti. Poi ci sarà la neve che cadrà con forza sulle Alpi e farà aumentare il manto bianco già presente in quota. E’ la legge degli estremi, che ormai alterna lunghi periodi si stasi atmosferica seguiti da fasi molto perturbate dove cade tutta la pioggia che dovrebbe invece cadere in maniera più diluita nel tempo.

Facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 26 febbraio:

In questa mappa trovate le piogge più intense (segnate in rosso) con le rispettive quote delle nevicate. Come vedete, sul settore di nord-ovest il ristagno di aria fredda al suolo garantirà cadute di neve anche a bassa quota sulle Alpi occidentali e l’Appennino Ligure di ponente (500-700 metri). Previsti accumuli piovosi consistenti sulla Liguria e nevicate a fiocchi dendritici sul rispettivo Appennino. Più elevata la quota neve sulle Alpi procedendo da ovest verso est fino a 1200 metri sulle Alpi orientali. Neve anche sull’Appennino settentrionale oltre i 1200 metri e su quello centrale oltre i 1400 metri.

Rovesci intensi in arrivo in giornata anche su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio accompagnati da forti venti di Scirocco. Sulle altre regioni avremo invece condizioni di variabilità con rovesci solo sulla Calabria Ionica. Clima mite al centro e al sud per venti di Scirocco, freddo al nord, specie al nord-ovest.

Passiamo ora alla giornata di martedi 27 febbraio:

Come abbiamo detto in precedenza, preoccupa un po’ la stazionarietà dei fenomeni dato che la perturbazione sarà bloccata nel suo normale incedere verso levante da una zona di alta pressione che agirà più ad est.

In altre parole, anche martedì sarà perturbato su tutto il nord, la Sardegna ed il medio Tirreno con piogge anche forti. Quota neve ancora bassa al nord-ovest al mattino (come da mappa), ma in rialzo nel pomeriggio ovunque sopra i 1000 metri. La fusione della neve caduta più in basso potrebbe aumentare un po’ il rischio di criticità dei torrenti e dei fiumi. Assenza di fenomeni invece dal basso Lazio verso sud con clima anche molto mite per Scirocco.