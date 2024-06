Meteo: prossimo week-end ancora una volta estremo?

L’alta pressione subtropicale sta pian piano cedendo il passo a correnti più fresche provenienti da nord-ovest, le quali porteranno un calo delle temperature nei prossimi giorni e soprattutto tanta instabilità, specie sul Centro-Nord Italia. Il grande caldo e l’afa subtropicale hanno dunque le ore contate anche al Sud, dove non arriveranno particolari note instabili ma quantomeno la colonnina di mercurio perderà diversi gradi, soprattutto ad inizio settimana.

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano scenari decisamente clementi dal punto di vista termico per quanto riguarda la settimana entrante. Le temperature scenderanno non solo al Centro-Nord, ma anche al Sud, portandosi attorno alle medie del periodo, ovvero quella che dovrebbe essere la tipica estate mediterranea. Almeno fino al prossimo venerdì, le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno attorno alle medie stagionali su tutto lo stivale, o addirittura al di sotto di esse di un paio di gradi per quanto concerne le regioni centro-settentrionali. Questo calo delle temperature sarà reso possibile dalla presenza di un nucleo di aria fresca isolato all’interno del Mediterraneo, che naturalmente darà vita anche a tanta instabilità, maggiormente concentrata sul Centro e il Nord Italia.

Tra giovedì e venerdì, questo nucleo fresco tenderà pian piano ad allontanarsi dalla nostra penisola, favorendo un ritorno dell’alta pressione delle Azzorre e pertanto priva di aria rovente nordafricana.

Tuttavia, le carte in tavola rischiano di cambiare nuovamente nel corso del prossimo weekend, ovvero negli ultimi due giorni di giugno.

Il modello americano ci propone un altro scenario piuttosto estremo che vedrà l’approfondimento di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale e il Nord Italia, mentre il Sud e parte delle regioni centrali rischiano di fare nuovamente i conti con un soffio caldo nordafricano, pronto a regalarci temperature enormemente oltre le medie del periodo e soprattutto tanta polvere desertica sospesa nei nostri cieli.

Naturalmente, manca una settimana a questo ipotetico nuovo forte peggioramento al Nord e al presunto ritorno del gran caldo al Sud, ragion per cui dovremo necessariamente aggiornarci nei prossimi editoriali, affidandoci ad aggiornamenti più chiari.