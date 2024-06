Meteo: goccia fredda isolata sull’Italia, ecco la traiettoria definitiva

I primi segnali di un netto cambiamento del tempo si sono manifestati nelle ultime ore al Nord, soprattutto nella serata di ieri, quando qualche forte temporale ha causato nubifragi e locali grandinate. Il cambiamento definitivo arriverà durante questo fine settimana, nel momento in cui una goccia fresca isolata in alta quota riuscirà ad invadere il Mediterraneo, dove persisterà per diversi giorni consecutivi.

La presenza di questa insidiosa goccia d’aria fresca isolata all’interno del Mediterraneo arrecherà parecchie problematiche, ovvero lo sviluppo di numerosi temporali, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove ci aspettiamo diversi giorni di forte instabilità. Le temperature caleranno certamente su tutto lo stivale, in particolare al Nord, ma è chiaro che questo calo delle temperature sarà seguito dall’arrivo di temporali, piogge e locali grandinate.

Ricordiamo che questi nuclei freschi in alta quota circondati da aree di alta pressione rappresentano spesso un grosso problema per i centri previsionali. Tuttavia, ora che ci troviamo a poche ore dal suo arrivo, possiamo delineare una traiettoria quantomeno definitiva di questa area di bassa pressione. Sarà senza dubbio il Nord a fare i conti per primo con questo nucleo fresco proveniente da nord-ovest: ci aspettiamo una domenica particolarmente turbolenta a suon di acquazzoni e temporali, dopodiché i fenomeni si estenderanno anche su Toscana, Marche e Umbria tra pomeriggio e sera di domenica.

Ad inizio settimana, il nucleo fresco si piazzerà sul Tirreno centro-settentrionale, dove darà vita a una bassa pressione stazionaria attorno al quale ruoteranno fronti temporaleschi piuttosto estesi, i quali avvolgeranno principalmente le regioni del Nord e buona parte di quelle centrali. I fenomeni più diffusi sono attesi tra Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, basso Veneto, Piemonte e Liguria. Il Sud invece resterà ai margini del maltempo, mentre subirà un calo delle temperature decisamente benvenuto dopo il caldo eccessivo degli ultimi giorni.

Questa goccia fresca resterà bloccata sul medio-alto Tirreno almeno fino a metà settimana, garantendo quindi tanta altra instabilità, perlopiù sulle regioni centro-settentrionali, con qualche rara comparsa dei rovesci anche al Sud.

Di seguito le piogge totali previste fino al 26 Giugno dal modello americano GFS:

Tra il 26 e il 27 giugno, questa goccia fresca tenderà ad allontanarsi definitivamente dall’Italia, lasciando spazio ad un paio di giorni di stabilità e temperature nel complesso attorno alle medie del periodo.