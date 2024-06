Meteo: sette giorni di forti cambiamenti, gli aggiornamenti

Dopo giorni di caldo intenso, soprattutto al Centro-Sud, accompagnato anche da tanta polvere desertica in alta quota, siamo alle porte di un sensibile cambiamento del tempo su tante nostre regioni. L’anticiclone subtropicale sta pian piano indietreggiando grazie alla spinta esercitata da una saccatura fresca proveniente dall’Europa occidentale, che avrà molto da dire all’interno del Mediterraneo sia durante questo weekend che nel corso della settimana entrante.

Questa saccatura fresca tenderà ad isolarsi sul Centro-Nord Italia tra domenica e l’inizio della settimana, dando vita a tutti gli effetti a una goccia fresca isolata in alta quota, portatrice di tanta instabilità e soprattutto di un sensibile calo delle temperature. Quest’aria più fresca spazzerà via il caldo, non prima di aver arrecato acquazzoni e temporali, soprattutto sulle regioni del Nord e le aree interne del Centro Italia, dove ci aspettiamo i fenomeni più frequenti e più forti. Non escludiamo inoltre lo sviluppo di un vasto fronte temporalesco tra Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e basso Veneto, in grado di causare non solo forti raffiche di vento e nubifragi, ma anche locali grandinate tra domenica, lunedì e le prime ore di martedì.

Il Sud, per il momento, resterà ai margini dei temporali e delle piogge più diffuse, ma quantomeno vedrà un calo graduale delle temperature per un ritorno alla normalità. Da valutare inoltre un potenziale nuovo forte peggioramento durante il prossimo fine settimana, ovvero l’ultimo weekend di giugno, su cui ci ritorneremo nei prossimi editoriali.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Domenica 23 Giugno: goccia fresca centrata sul nord Italia, giornata colma di acquazzoni e temporali quasi ovunque. Freddo in montagna oltre i 1.200m. Peggiora rapidamente anche sulla Toscana e nel pomeriggio su Marche, Umbria. Caldo in lenta attenuazione al sud!

Lunedì 24 Giugno: goccia fresca a spasso per il centro ed il nord. Fronte persistente con rovesci o temporali tra Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria. Rovesci sparsi altrove. Nel complesso asciutto al sud ma clima più gradevole. Temperature in calo.

Martedì 25 Giugno: altra giornata perturbata su gran parte del nord e del centro, goccia fresca isolata sull’Italia. Rari fenomeni su Campania e Puglia, asciutto sul resto del sud. Temperature stazionarie.

Mercoledì 26 Giugno: qualche temporale pomeridiano sul lato adriatico, Nordest e arco alpino. Nel complesso più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Giovedì 27 Giugno: momentaneo miglioramento su tutta Italia, goccia fresca che si allontana. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 28 Giugno: da valutare un nuovo possibile peggioramento sul Nordovest. Stabile altrove e temperature in lieve aumento.

Le piogge cumulate fino al 28 Giugno:

Sabato 29 Giugno: possibile peggioramento su gran parte del nord per l’avvicinamento di una nuova saccatura fresca. Stabile altrove, caldo in intensificazione.

